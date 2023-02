Colo Colo busca el último refuerzo para la temporada. Tras nueve incorporaciones, Gustavo Quinteros confía en que la dirigencia logre sellar la llegada de un lateral derecho, para reemplazar la partida de Óscar Opazo que recaló en Racing Club.

Respecto a esto es que se ha rumoreado sobre la chance de que Raimundo Rebolledo, perteneciente a Universidad Católica, se integre al Cacique. Quinteros lo conoce bien desde el 2019, cuando lo entrenó, y confía en sacarle un mejor rendimiento al que tienen actualmente Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez.

Los canteranos no se afirmaron en las oportunidades que tuvieron en este comienzo de temporada, aunque Marcelo Barticcioto piensa que es mejor confiar en los juveniles.

En Radio Cooperativa contó que "no es necesario traer a alguien como Rebolledo, pero no porque no lo vea bien ya que es buen jugador, pero no traería ningún lateral derecho".

En ese aspecto confesó que "es mejor recuperar a estos dos chicos, pero es mi opinión contra la del DT. Ahora claro, si no confía en estos dos chicos es lógico que quiera traer otro. Y i están buscando es porque lo más probable es que lo traigan, Morón dio a entender que la contratación es inminente por el pedido del entrenador".

"Estos dos chicos (Rojas y Gutiérrez) están volcados a ser laterales, no jugaron más de central. Sobre todo Jeyson, un caso extraño, pues fue titular en la campaña de la Promoción (2020) y después no jugó más. No sé qué paso, si perdió la confianza en él el DT o no entrenaba bien el jugador en las prácticas. Algo raro hay, pues por algo el técnico lo consideró de titular", cerró el Barti.

El Cacique tiene 24 horas más para fichar a este lateral que busca, debido a que el cierre del libro de pases en el fútbol chileno será este miércoles a las 23.59 horas.