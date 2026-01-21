El regreso de Emiliano Vecchio a Unión Española terminó en un escándalo. El volante retornaba al Santa Laura para ayudar con la Operación Retorno, pero ni siquiera alcanzó a debutar antes de salir del club.

¿Qué pasó? En los últimos días, la pareja del futbolista, Virginia Tissera, contó que los hispanos no cumplieron con el contrato de Emiliano Vecchio. Denunció que debieron pagar de su bolsillo su estadía y transporte, pese a que todo esto fue prometido por el club.

Ahora, el jugador rompió el silencio y habló con los medios argentinos para confirmar que no será parte de Unión. Confirmó que el club no cumplió con lo que acordaron y que se devolvió a su hogar.

“No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo: la casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente, el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado“, dijo a TyC Sports.

Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club está crítico”

“Yo tomé la decisión de volver a casa porque sabía que iba a ser un año complejo. Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses… Yo le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos, y la mejor decisión era volver a casa”, confirmó Emiliano Vecchio.

“El club está en un momento crítico, no solamente en términos económicos, sino que también en la administración y la organización, y futbolísticamente también, porque tienen un plantel que no está bien conformado”, disparó.