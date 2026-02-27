Colo Colo afrontará este Superclásico 199 ante Universidad de Chile como el claro favorito. Para sorpresa de muchos los albos pudieron cambiar un debut adverso en la Liga de Primera 2026 por tres victorias al hilo, lo que los tiene como uno de los punteros en la tabla.

Para este compromiso Fernando Ortiz todavía debe definir algunas dudas en el armado del equipo. Una de ellas tiene que ver con la presencia de Arturo Vidal en el once titular, ya que en algunos trabajos en la semana el que ocupó ese lugar fue Álvaro Madrid.

Sobre esta interrogante el que entregó una opinión bien clara fue Claudio Borghi, quien en charla con el sitio BolaVip Chile dejó en claro que para él la presencia del King no debería ni siquiera ponerse en duda.

ver también Vidal se olvida de la polémica y elogia el trabajo de Ortiz: “Lo que está haciendo…”

Borghi quiere a Vidal titular en Colo Colo

El Bichi aseguró que “para mi gusto, en este equipo Ortiz tiene mucha gente parecida en el mediocampo. Es algo que yo veo. Ahí creo que Arturo Vidal tiene que ser titular. No puede ser suplente en este equipo”.

Arturo Vidal busca convencer a Ortiz de recibir una camiseta de titular en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Podrá salir en el entretiempo, podrá salir en otros momentos, pero tiene que jugar desde el arranque. Con Vidal en cancha hay historia, jerarquía y experiencia. Te guste o no, para mí tiene que ser parte del equipo”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que la formación del Cacique que toma fuerza para este domingo es con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero en delantera.

Día y horario para el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile

Albos y azules se verán las caras este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso es válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

Publicidad

Publicidad

ver también Arturo Vidal analiza el mal arranque de la U antes del Superclásico: “Se ha visto que…”

En síntesis