Pese a que U de Chile ya está en modo Alianza Lima, el polémico partido cancelado contra Independiente sigue dando que hablar. El Rojo fue castigado con la serie y también con su estadio en un inicio.

Pero una cosa es Conmebol y otra es el torneo local, donde el Rojo en un inicio no pudo jugar en su recinto tras la barbarie con hinchas de U de Chile. Y poco a poco, el Gobierno argentino y la policía han avisado novedades.

Si ante Banfield, en la derrota como local, nueva avalancha contra el portón dio que hablar en el estadio de Avellaneda, curiosamente ahora se le levantó un castigo al polémico equipo trasandino.

El perdonazo a Independiente en Argentina

Desde el otro lado de la cordillera avisaron que se levantó uno de los castigos a Independiente en su estadio, lo cual causó revuelo en redes sociales justo previo al partido de U de Chile en Copa Sudamericana.

“La APREVIDE (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) levantó las sanciones que habían sido impuestas a las Tribunas Pavoni Baja y Alta, por lo que el Libertadores de América estará disponible en su totalidad el partido vs. San Lorenzo el domingo”, avisó el periodista Juan Pablo Varsky.

El Rojo afronta ahora un nuevo ciclo tras la salida de Julio Vaccari de la banca, lo que sacudió al equipo en medio de masivas protestas de los hinchas contra la administración de Néstor Grindetti.

Independiente se renueva tras la barbarie.

Al menos en materia de hinchas, el Rojo recibió un perdonazo para dos de sus tribunas y los fanáticos podrán acudir al estadio cuando este domingo reciban a San Lorenzo (14:30 horas de Chile).

