Todos los duelos perdidos, bailado y reemplazado a los 45 minutos: En River Plate barren con Paulo Díaz

El defensa de la selección chilena es blanco de críticas tras su mal desempeño contra Palmeiras. Revisa sus estadísticas en la nota.

Por Nelson Martinez

River y Paulo Díaz sufrieron ante Palmeiras.
River Plate sufrió terrible derrota como local en la ida de cuartos de final de Copa Libertadores, cayendo ante Palmeiras. Y ahí, el principal blanco de críticas fue el chileno Paulo Díaz.

Es que el central de la selección chilena lo pasó mal de principio a fin con Vitor Roque, siendo reemplazado en el entretiempo por Marcelo Gallardo, tras irse 2-0 al descanso.

En Argentina barrieron con el jugador de la Roja, con la prensa y los hinchas culpándolo del baile de Palmeiras en el Monumental. Es más, terrible estadística se dio a conocer tras el duelo.

Paulo Díaz y su negra noche en River Plate

Paulo Díaz completó el triste registro de cero duelos ganados, de un total de siete, ante los jugadores del Palmeiras. Eso provocó que fuera reemplazado en el entretiempo durante la derrota 2-1 de River.

“Paulo Díaz debería salir urgentemente. Está amonestado y le vienen perdonando las chiquitas hace 6 faltas. Vitor Roque se lo morfó desde el minuto uno hasta el 45″, dijo el popular comunicador Julianismo MJ, desde Argentina.

Si bien en el gigante Argentino había tenido sus mejores actuaciones, a diferencia de la selección chilena, Paulo Díaz vive su peor momento con el Millonario y enfrenta un duro escenario para ser titular.

Sumado a eso, el equipo de Marcelo Gallardo debe ahora ir a buscar la clasificación a Brasil para remontar el 2-1 en la ida, con Palmeiras como favorito para avanzar a semifinales de Copa Libertadores.

