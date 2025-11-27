Uno de los delanteros extranjeros más queridos por los hinchas de Colo Colo de los últimos años es Lucas Barrios, quien tuvo dos etapas en el cuadro albo.

El argentino-paraguayo tuvo un impresionante paso por el conjunto popular entre 2008 y 2009 (luego volvió en 2018), porque sus goles le permitieron ser transferido desde el fútbol chileno a Borussia Dortmund sin escalas.

Ahora el ex goleador está retirado y vive su primera experiencia como entrenador, ya que luego de colgar los botines en Sportivo Luqueño fue contratado por ese mismo club paraguayo como DT.

Lucas Barrios sueña con ser el entrenador de Colo Colo

Lucas Barrios participó del programa Grítalo América de radio ADN, donde fue entrevistado por Alberto Jesús López y Larissa Riquelme y habló de su sueño de volver a Colo Colo como estratega.

“A ver, la ilusión de volver al club no la voy a perder nunca. La verdad es que tuve la posibilidad de salir directo de Colo Colo a Alemania”, dijo de entrada el ahora técnico.

“El vínculo con la gente es muy grande, saben que los quiero mucho y realmente pasan los años y sigue ese vínculo de cariño muy grande con la gente, porque en todos lados donde me cruzo un colocolino me da un abrazo, me agradece por lo que uno vivió ahí y yo también siento cariño”, agregó.

Por último, señaló que sabe que el club está siendo entrenado por el argentino Fernando Ortiz, pero que en el futuro le gustaría tener una chance de regresar al Monumental.

“Quién sabe que el fútbol nos vuelva a encontrar y sea con la faceta de entrenador. Hoy está un entrenador como el Tano Ortiz que uno lo conoce y se merece el respeto. Yo estoy en Luque, pero eso no quiere decir que en el día de mañana yo vuelva al club en esa faceta y realmente sería un sueño para mí primero jugar con esa camiseta y luego dirigirlo. Ser campeón con esa camiseta de nuevo sería un sueño“, cerró Lucas Barrios.

