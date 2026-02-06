Universidad de Chile vivió un momento muy desagradable hace una semana, cuando un grupo de vándalos disfrazados de hinchas quemó algunas butacas del Estadio Nacional.

Incidente feo para comenzar el año, lo que determinó que no puedan ver al equipo en Talcahuano ante Huachipato y que tampoco vayan a La Cisterna, versus Palestino, el próximo viernes.

En la curta fecha, ante Limache, quizás tampoco puedan estar dependiendo del castigo del Tribunal de Disciplina. Luego ante Colo Colo el 1 de marzo seguramente no podrán concurrir al Monumental y contra Palestino, el 4 de marzo en Sudamericana, se jugará a puertas cerradas.

Francisco Meneghini abordó este panorama inusual. “No es algo que nos guste. Entiendo que en La Cisterna ya se jugaba sin hinchas de la U. Uno quisiera que hubiesen hinchas de todos los equipos en los partidos, sobre todo en los nuestros, pues se hacen sentir y son hinchas que son especiales“, señaló de entrada.

Paqui lamenta que por un grupo de desadaptados la U sea castigada

Meneghini quiere mucho público de la U en los estadios

Siguió en esa tónica. “Se hacen sentir, pero debemos adaptarnos, no encontrar en eso un foco de desatención. Siempre queremos a nuestros hinchas, pero debemos enfocarnos en las condiciones que se presentará el partido”, agregó Meneghini.

También entiende que es un problema que va más allá de Universidad de Chile, más allá de estos casos puntuales.

“Recuerdo clásicos con público de las dos hinchadas, pero es algo a nivel región, en Argentina se prohibieron visitantes hace años“, indicó el estratega.

Dijo Paqui que “siempre será bueno público de ambos clubes, pero lamentablemente no es posible en algunos partidos”.

“Me gusta que vaya la familia, la mayoría va a ver un espectáculo, pasarlo bien y también pasar rabias, son las emociones del juego, pero que no pase algo más allá de eso”, sentenció.