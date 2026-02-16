Esta semana arranca el ATP 500 de Río de Janeiro. Mientras dos chilenos debutan el lunes, un día después será el turno de Marcelo Tomás Barrios (107°), quien logró clasificar al cuadro principal del certamen como lucky loser.

Esto, luego de que el chillanejo no lograra superar la qualy tras caer ante Dino Prizmic en dos sets, por parciales de 6-3 y 6-4.

Ahora, Barrios tendrá un duro rival al frente: el italiano Matteo Berrettini (58° del ranking ATP), quien llega a este partido tras alcanzar los cuartos de final del Argentina Open, donde no pudo frente al checo Vit Kopriva, quien lo terminó derrotando en dos sets.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs. Matteo Berrettini?

El partido entre Tomás Barrios vs. Matteo Berrettini se juega este martes 17 de febrero en horario a definir por la organización por la ronda de 32 del ATP 500 de Río de Janeiro.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Tomás Barrios por el Río Open?

El ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile. Es en ese contexto que la única manera para ver a Tomás Barrios será ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

En caso de ganar: ¿Quién sería el próximo rival de Barrios?

El vencedor del duelo entre Tomás Barrios y Matteo Berrettini avanzará a la ronda de octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se medirá al ganador de la serie que protagonizará el serbio, Dusan Lajovic (129°), y el alemán Daniel Altmaier (54°).