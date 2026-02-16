Alex Oxlade-Chamberlain finalmente encontró un nuevo club tras su salida del Beşiktaş en agosto del año pasado y se suma a las filas de los Celtics de la Premier League Escocesa, por un contrato de 6 meses, con la posibilidad de extenderlo por 12 meses.

El ex Arsenal, donde compartió vestuario con Alexis Sánchez, estuvo entrenando con los Gunners para mantener la forma física a la esperada de encontrar un nuevo club.

A pesar de encontrar equipo, el jugar se encontró con un duro revés y es que no podrá junto a los Celtics la Europa League, ya que el acuerdo se cerró después de la fecha de inscripción de jugadores.

La llegada de Oxlade-Chamberlain a Celtics

El jugador es el quinto jugador fichado desde que el entrenador Martin O’Neill regresó para su segundo periodo interino esta temporada.

Oxlade-Chamberlain fue presentado a los aficionados en Celtic Park mientras su nuevo club vencía Dundee en la Copa de Escocia. “Sobre todo, está apasionado y entusiasmado con este fichaje, así que damos la bienvenida a un gran jugador con ganas de ayudarnos a conseguir lo máximo posible”.

En declaraciones a Celtic TV, Oxlade-Chamberlain declaró: “Han sido unos días ajetreados, pero estoy encantado y muy emocionado”. Hablando con el entrenador, me pareció que era el equipo perfecto para mí y siento que puedo venir y ayudar a los chicos”.

“Hablando con el entrenador y también con Shaun Maloney, quien me contó las expectativas del club, lo que significa jugar aquí, cuáles son nuestros objetivos y que me va a impulsar. Eso es todo con lo que me identifico y ese es el ambiente”.