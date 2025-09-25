La gran sorpresa de la Roja se agranda para el Mundial Sub 20: “Nuestro objetivo es salir…”

Empieza el sueño. La selección chilena arranca su desafío como dueña de casa, porque este sábado debuta ante Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20.

El cuadro que dirige Nicolás Córdova se ha preparado desde hace meses para el desafío y ante los oceánicos tendrá su primer partido en el estadio Nacional.

La Roja se mide ante los neozelandeses, Japón y Egipto en el Grupo A, y en el plantel del equipo chileno se ponen un objetivo muy grande de cara al certamen planetario.

El tapado de la Roja quiere salir campeón del mundo

Una de las grandes sorpresas en la nómina de Chile es la presencia del delantero de Unión San Felipe, Vicente Álvarez, quien estará presente en el Mundial Sub 20.

El atacante conversó con El Mercurio y aseguró que en el plantel de la Roja tienen un gran objetivo: ser campeones.

“La selección está para competir contra cualquiera. Nuestro objetivo es salir campeones, aunque sabemos que hay que ir paso a paso, partido a partidos“, dijo el ariete.

“Tenemos muy buenos jugadores, con tremenda calidad y muchas ganas de hacer un gran torneo”, cerró Vicente Álvarez.

¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20?

El debut de la selección chilena en el Mundial Sub 20 será ante Nueva Zelanda, este sábado 27 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nacional.

