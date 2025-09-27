Es tendencia:
La IA predice el resultado de Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 de la FIFA

La inteligencia artificial se la juega con un pronóstico para el debut de La Roja en el Mundial Sub 20 de Chile.

Por Franco Abatte

Conoce el resultado que vaticina la IA para el debut de la Roja en la cita planetaria.

¡Llegó el día! Esta jornada se da inicio al Mundial Sub 20 a jugarse en Chile con cuatro grandes encuentros. El plato de fondo lo animarán La Roja de Nicolás Córdova y su símil de Nueva Zelanda por la fecha 1 del grupo A.

Gran encuentro a celebrarse en el Estadio Nacional y que en RedGol comenzamos a vivir desde ya. Por ello le solicitamos a la inteligencia artificial que nos diera un pronóstico exacto para este encuentro ¿Gana La Roja? ¿Termina en empate? Todos los detalles a continuación.

La IA pronostica el resultado de Chile sub 20 vs. Nueva Zelanda

En esta oportunidad utilizamos la inteligencia artificial de ChatGPT, una de las más importantes y conocidas de este ámbito, a la que le hicimos la siguiente consulta: “¿Podrías hacer un pronóstico para el partido de Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial sub 20?”

La IA hizo un análisis de cada selección y señaló lo siguiente: “Considerando la localía de Chile, el historial favorable en duelos previos, su poder ofensivo, pero también ciertas fragilidades defensivas, te propongo este resultado exacto más probable: Chile 2-1 Nueva Zelanda”.

La IA se la juega con un triunfo de La Roja sub 20 en su debut por 2-1. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Además, agregó el siguiente detalle: “Chile debería imponer su ritmo y generar más ocasiones, pero Nueva Zelanda tiene capacidad para descontar, sobre todo en una contra o balón detenido”.

Por si fuera poco, la inteligencia artificial analizó las ventajas que tiene el elenco nacional con respecto a su rival de esta noche, señalando los siguientes puntos:

  • Chile viene con ventaja de localía, lo cual suele dar empuje, sobre todo en torneos juveniles donde la motivación pesa bastante.
  • En los enfrentamientos directos recientes entre ambos, Chile ha salido victorioso en los amistosos.
  • Sus delanteros tienen potencial para generar peligro, especialmente aprovechando espacios que Nueva Zelanda pueda dejar al adelantar líneas. Además, se espera que Chile tome la iniciativa desde el comienzo.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20?

Chile sub 20 enfrenta a su par de Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional, duelo correspondiente a la fecha 1 del Mundial Sub 20 de la FIFA.

