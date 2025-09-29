Es tendencia:
Mundial Sub 20

Mundial Sub 20 de Chile: el partidazo que va gratis por CHV este lunes 29 de septiembre

Los ojos de Sudamérica estarán puestos en uno de sus representantes y favorito del torneo.

Por Nelson Martinez

Sigue la acción del Mundial Sub 20.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTSigue la acción del Mundial Sub 20.

El Mundial Sub 20 de Chile paraliza a los fanáticos del fútbol que tienen sus ojos en la cita planetaria de nuestro país. Y ahí, la acción no descansa, ya que este lunes 29 de septiembre estará cargada de partidos.

Cuatro partidos se jugarán iniciando esta semana, con acción en regiones. El grupo E y el F cerrarán la primera fechas del torneo, donde Sudamérica tiene un representante que mete miedo.

Por ello, los fanáticos del fútbol podrán ver gratis por pantalla abierta el duelo estelar de la jornada, ya que la señal adquirió parte de los partidos más importantes para nuestro país.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite gratis CHV hoy?

Este lunes 29 de septiembre CHV transmitirá de manera gratuita el duelo entre Colombia y Arabia Saudita, por el Mundial Sub 20. El partido será el debut de ambos en el certamen y se jugará en el Fiscal de Talca.

El estreno de los cafetaleros podrá ser visto en Chile en pantalla abierta por la respectiva señal de CHV. Por otra parte, también estará disponible en streaming por la página del canal chilevision.cl y la app de MiCHV.

Publicidad

¿A qué hora es el partido que irá gratis por TV?

El partido entre Colombia y Arabia Saudita, por el Mundial Sub 20, será a partir de las 20:00 horas. A la misma hora jugarán Estados Unidos y Nueva Caledonia, pero por el grupo E, en el estadio Codelco El Teniente.

Previo a eso, Noruega y Nigeria se enfrentarán en Talca a las 17:00 horas, mientras en Rancagua jugará a la misma hora Francia y el equipo Sub 20 de Sudáfrica.

