Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Conmebol confirmó a Wilmar Roldán para Boca Jrs vs. U. Católica: el historial que da que hablar en la previa

El árbitro cafetero carga con varios antecedentes que han generado controversia en Chile.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Así será el arbitraje de Católica en La Bombonera.
© Imagen creada con IA.Así será el arbitraje de Católica en La Bombonera.

Universidad Católica se jugará este jueves un duelo clave ante Boca Juniors en La Bombonera, por la última fecha del Grupo en Copa Libertadores 2026.

Los cruzados llegan como líderes con 10 puntos y dependen de sí mismos para avanzar a octavos de final: con un empate o una victoria asegurarán su clasificación.

Mientras que para los Xeneizes el panorama es diferente, no tienen margen de error y están obligado a ganar para seguir en la competencia internacional.

Wilmar Roldán y U. Católica

En la previa del duelo clave que tendrán los Cruzados contra Boca, se dio a conocer quién será el árbitro que estará a cargo del partido en La Bombonera.

A través de su sitio oficial, Conmebol publicó la nómina de jueces para la sexta fecha y confirmó al colombiano Wilmar Roldán como el encargado de dirigir el duelo.

U. Católica vs. Boca Jrs: Horario y dónde ver Copa Libertadores

ver también

U. Católica vs. Boca Jrs: Horario y dónde ver Copa Libertadores

El árbitro cafetero carga con varios antecedentes que han generado controversia en Chile. Uno de los más recordados fue en la última Copa América, cuando estuvo en la eliminación de La Roja ante Canadá, marcada por la acción sobre Rodrigo Echeverría que generó críticas.

Publicidad

En total, Roldán ha dirigido 28 partidos de clubes chilenos, incluida la selección, donde solo hay 7 celebraciones, 5 empates y la abrumadora cifra de 16 derrotas. En el caso de La Franja, ha estado en 2 partidos, con un triunfo, 8 tarjetas amarillas y dos expulsados.

Si bien en Argentina tampoco se tomaron de buena manera la noticia, el historial es favorable para Boca, con 18 partidos, 8 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Te dejamos el resumen de su historial con equipos chilenos:

Fuente: transfermarkt

Fuente: transfermarkt

Publicidad

En resumen…

  • Universidad Católica visitará a Boca Juniors hoy jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile. La UC lidera con 10 puntos y los Xeneizes marchan terceros con 7 unidades.
  • Los Cruzados avanzarán a octavos de final con un empate o una victoria, mientras que Boca está obligado a ganar.
  • El árbitro central designado por la Conmebol es el colombiano Wilmar Roldán, quien posee un historial adverso dirigiendo a equipos chilenos (16 derrotas en 28 partidos) y un saldo de un triunfo y una derrota con la franja.
Lee también
Minuto a minuto: "final" entre la UC y Boca en La Bombonera
Copa Libertadores

Minuto a minuto: "final" entre la UC y Boca en La Bombonera

"Imposible no hay nada": Gorosito arenga a la UC para eliminar a Boca
Universidad Católica

"Imposible no hay nada": Gorosito arenga a la UC para eliminar a Boca

Boca Juniors vs U Católica: hora, TV, formaciones y qué se juegan hoy
Copa Libertadores

Boca Juniors vs U Católica: hora, TV, formaciones y qué se juegan hoy

El lloriqueo de Boca en la previa de la "final" contra la UC
Copa Libertadores

El lloriqueo de Boca en la previa de la "final" contra la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo