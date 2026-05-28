El árbitro cafetero carga con varios antecedentes que han generado controversia en Chile.

Universidad Católica se jugará este jueves un duelo clave ante Boca Juniors en La Bombonera, por la última fecha del Grupo en Copa Libertadores 2026.

Los cruzados llegan como líderes con 10 puntos y dependen de sí mismos para avanzar a octavos de final: con un empate o una victoria asegurarán su clasificación.

Mientras que para los Xeneizes el panorama es diferente, no tienen margen de error y están obligado a ganar para seguir en la competencia internacional.

Wilmar Roldán y U. Católica

En la previa del duelo clave que tendrán los Cruzados contra Boca, se dio a conocer quién será el árbitro que estará a cargo del partido en La Bombonera.

A través de su sitio oficial, Conmebol publicó la nómina de jueces para la sexta fecha y confirmó al colombiano Wilmar Roldán como el encargado de dirigir el duelo.

ver también U. Católica vs. Boca Jrs: Horario y dónde ver Copa Libertadores

El árbitro cafetero carga con varios antecedentes que han generado controversia en Chile. Uno de los más recordados fue en la última Copa América, cuando estuvo en la eliminación de La Roja ante Canadá, marcada por la acción sobre Rodrigo Echeverría que generó críticas.

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En total, Roldán ha dirigido 28 partidos de clubes chilenos, incluida la selección, donde solo hay 7 celebraciones, 5 empates y la abrumadora cifra de 16 derrotas. En el caso de La Franja, ha estado en 2 partidos, con un triunfo, 8 tarjetas amarillas y dos expulsados.

Si bien en Argentina tampoco se tomaron de buena manera la noticia, el historial es favorable para Boca, con 18 partidos, 8 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Te dejamos el resumen de su historial con equipos chilenos:

Fuente: transfermarkt

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En resumen…