El defensor tuvo en sus pies el estirar la tanda, pero falló y los Gunners perdieron el título frente a los Parisinos. Un rival lo consoló.

Gabriel sepultó al Arsenal en la gran final de la UEFA Champions League ante el PSG. El defensor fue el villano de la jornada luego de perderse el penal con el que los Parisinos se coronaron como campeones del torneo europeo.

El zaguero brasileño estaba viviendo su temporada de consolidación luego de levantar la Premier League con los Gunners tras 22 años. Sin embargo, cuando su equipo más lo necesitó, falló de una manera insólita y les termina costando su gran sueño internacional.

En medio de la euforia de los Parisinos, pasó desapercibido todo lo que ocurrió con el defensor. Amargura y un abrazo de un rival para consolarlo marcaron un cierre para el olvido de campaña.

El ingrato penal de Gabriel que le quita la Champions al Arsenal ante PSG

De seguro a Gabriel nunca se le pasó por la cabeza terminar la final de la UEFA Champions League como lo hizo. El defensor rindió en la cancha, pero falló el penal que coronó como bicampeón al PSG en Budapest.

Gabriel se perdió el penal para que el Arsenal le entregara la Champions League al PSG. Foto: Getty Images.

Después de ser uno de los hombres claves en los 120 minutos que duró el duelo, tuvo la responsabilidad de cerrar la tanda desde los 12 pasos. El marcador estaba 4 a 3, por lo que estaba obligado a marcar para estirar las cosas un poco más.

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Si bien había hecho 4 goles a lo largo de la temporada 2025/26, su especialidad no es definir y mucho menos un penal. Pero ante los cambios obligados que tuvo que hacer Arsenal, no le quedó otra que asumir ese rol.

Detrás de la portería de Malvey Safonov apareció un muro francés con la hinchada del PSG. Esto parece haberlo nublado, ya que una vez remató, mandó la pelota muy por encima del travesaño y dejó al Arsenal sin opción alguna de levantar el título de la Champions League.

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Gabriel se llevó las manos a la cara y no quiso ver nada de los festejos que tenían los Parisinos a su lado. Esto hasta que llegó Marquinhos, capitán del Paris Saint-Germain y su socio en el fondo de la selección de Brasil, quien lo consoló mientras sus compañeros venían todo de lejos.

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Aún cuando no fue el final que esperaba, el zaguero tuvo una campaña más que destacada y en la que rompió una maldición de 22 años con su equipo. Ahora deberá reflexionar antes de dar vuelta la página y poner la mira en lo que se le viene: el Mundial.

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Gabriel terminó como el villano del Arsenal después de la final de la UEFA Champions League. El defensor vive una tarde amarga pero tiene mucho aún por delante como para bajar los brazos.

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Los números de Gabriel en Arsenal en la temporada 2025/26

Gabriel cierra la temporada habiendo disputado un total de 51 partidos oficiales con el Arsenal. En ellos aportó con 4 goles y 5 asistencias en los 4.210 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Arsenal y Gabriel

El fallo que coronó al PSG como bicampeón: Tras 120 minutos de intensa lucha en Budapest, la gran final de la UEFA Champions League se definió desde los doce pasos. Con la tanda 4-3 a favor de los franceses, el defensor Gabriel tenía la obligación de anotar para mantener con vida al Arsenal . Sin embargo, el brasileño mandó su remate por encima del travesaño del portero Malvey Safonov , entregándole el título continental al equipo parisino.

Tras 120 minutos de intensa lucha en Budapest, la gran final de la se definió desde los doce pasos. Con la tanda 4-3 a favor de los franceses, el defensor tenía la obligación de anotar para mantener con vida al . Sin embargo, el brasileño mandó su remate por encima del travesaño del portero , entregándole el título continental al equipo parisino. Obligado a asumir una responsabilidad extrema: Si bien el zaguero tuvo una brillante temporada 2025/26 (siendo vital para que los “Gunners” ganaran la Premier League tras 22 años), la definición a balón parado no es su especialidad. Debido a las modificaciones obligadas que realizó el equipo inglés durante el encuentro, Gabriel tuvo que asumir el peso de ejecutar el decisivo quinto penal frente al muro de hinchas del París Saint-Germain .

Si bien el zaguero tuvo una brillante temporada 2025/26 (siendo vital para que los “Gunners” ganaran la Premier League tras 22 años), la definición a balón parado no es su especialidad. Debido a las modificaciones obligadas que realizó el equipo inglés durante el encuentro, Gabriel tuvo que asumir el peso de ejecutar el decisivo quinto penal frente al muro de hinchas del . El consuelo de Marquinhos en medio del drama: Tras consumarse la derrota del Arsenal, el defensor brasileño se cubrió el rostro, devastado por transformarse en el villano de la jornada. En un notable gesto de deportividad, fue Marquinhos —capitán del PSG y su compañero en la zaga de la selección de Brasil— quien se separó de los eufóricos festejos de su equipo para abrazar y consolar a su compatriota, quien ahora deberá dar vuelta la página de cara al Mundial.

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