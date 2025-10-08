La mala actuación de Chile en la Copa del Mundo Sub 20 ha traído consigo todo tipo de crítica. Ahora, fue Luis Musrri quien se sumó a los cuestionamientos al trabajo de Nicolás Córdova.

La Roja jamás mostró un buen funcionamiento en el torneo planetario. Avanzó a duras penas a octavos de final, gracias a tener menos tarjetas amarillas y en octavos de final ante México recibió una dura goleada 4-1 para retirarse sin pena ni gloria de la competición donde era local.

La crítica de Luis Musrri

Como suele suceder en este tipo de situaciones, la mayoría de las críticas apuntan contra el entrenador Nicolás Córdova. No le pudo encontrar la vuelta a la selección y además, entró en una tonta discusión con los medios de comunicación por las ya célebres “métricas”.

Luis Musrri fue un destacado jugador de Universidad de Chile y La Roja, donde disputó la Copa del Mundo de Francia 1998 y además, el Mundial Sub 20 1987. Desde su tribuna, apuntó contra la falta de “agresividad” de Chile Sub 20, diciendo que por esta razón terminaron avanzando por falta de amarillas.

“Hasta cuándo. Si siguen con esa metodología de entrenamiento: cero agresividad, poca lectura del partido, mal en los duelos. No lo trabajan. El ejemplo claro es que pasamos por no tener amarillas“, indicó el histórico capitán de la U en Instagram.

Incluso, Musrri etiquetó a la U y La Roja en un claro mensaje de protesta. “Cortenla por favor. Mejoraremos cuando jueguen y dirijan los mejores“, cerró el ex entrenador de Melipilla, Palestino y Deportes La Serena, entre otros.

La Roja Sub 20 se despidió de fea manera de la Copa del Mundo donde debía ser protagonista, con la localía y el público a favor, pero no logró despegar y el 4-1 ante México termina siendo el resumen de lo que fue la baja actuación de los dirigidos por Nicolás Córdova.