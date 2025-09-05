La dura derrota por 3-0 de la selección chilena ante Brasil en el Estadio Maracaná está ya en el pasado. Lamentablemente la Roja fue superada en todas las líneas, sumando una nueva caída en este triste proceso eliminatorio.

Pese a las abismales diferencias que se vieron a ratos en Río de Janeiro, el combinado brasileño valoró lo que ofrecieron los dirigidos por Nicolás Córdova, quien por fin dio inicio a una importante renovación en el equipo.

Uno de los que mostró su respeto por la selección chilena fue el delantero Raphinha. Para el jugador del Barcelona, la Roja siempre ha sido un equipo complicado para enfrentar, algo que lo sufrieron el año pasado en el Estadio Nacional.

Los respetos de Raphinha a la Roja

En charla con ADN Radio el brasileño aseguró que “Chile es siempre una selección muy complicada de jugar. En el partido anterior tuvimos una dificultad bastante grande, pero hoy sabíamos que teníamos que salir de aquí con una victoria”.

Raphinha enfrentando a Iván Román, quien debutó en la selección chilena adulta. | Foto: Getty Images.

“Hicimos un buen trabajo y nos dio la victoria”, agregó para luego destacar el tremendo aporte que han tenido con Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil.

“Es muy especial tener a una persona como él, con sus títulos. Como persona es espectacular. Tenemos todo para seguir sumando juntos”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo partido de la Roja será ante Uruguay este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.