Lo que todos esperaban: Cristiano Ronaldo anotó su primer gol en el Mundial 2026 y se metió en la historia.

Toda la presión estaba sobre los hombros de Cristiano Ronaldo para el partido entre Portugal y Uzbekistán. Y respondió: poco después del inicio del encuentro, el delantero anotó su primer gol en el Mundial 2026.

El luso tenía mucho que demostrar esta tarde en Houston. Ante la polémica en la interna, los cuestionamientos por su titularidad y la brillante actuación de Lionel Messi, la atención estaba solo en él.

Y llegó lo que todos esperaban. A los 6′, Joao Cancelo mandó un centro desde el sector derecho hacia el primer palo, donde CR7 encontró el espacio perfecto para meterla al arco y marcar la apertura de la cuenta.

El desahogo fue evidente en el delantero. Corrió hacia la banca para celebrar con los suplentes y fue perseguido por los jugadores de cancha para llenarlo de abrazos y palabras en su esperado estreno goleador.

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Cristiano Ronaldo responde a la presión: primer gol en el Mundial 2026

La anotación de Cristiano Ronaldo no solo significó un desahogo para él y el resto de sus compañeros después del difícil estreno mundialero. Además, hizo que pasara a la historia.

Con este gol, el luso se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis ediciones de la Copa del Mundo. Son nueve los goles que suma el atacante en el registro histórico.