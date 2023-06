El Burnley comenzó su estructuración para afrontar la Premier League. Y anunció el fichaje de Lawrence Vigouroux, portero chileno-inglés-jamaicano que tuvo un gran desempeño en el Leyton Orient. Eso sí, en la escuadra que adiestra el belga Vincent Kompany necesitan otro golero: y luchan por uno que anotó su nombre en el Libro Guinness.

La referencia es para Bart Verbruggen, arquero neerlandés de 20 años que milita en el Anderlecht de Bélgica. Por estos días, el meta que mide un metro y 93 centímetros defiende a Países Bajos en el Europeo Sub 21. Si bien fue titular en los tres partidos, la Oranje quedó detrás de Georgia y Portugal en el Grupo A.

Pero el potencial que tiene el oriundo de Breda hace que el Burnley se meta en la lucha para sumarlo. Marca reporta que el nuevo equipo de Vigouroux es uno de los equipos de la máxima categoría inglesa que lo tiene en los planes. Pero no será fácil imponerse en esa carrera.

“Siempre he dicho que mi sueño es jugar en Inglaterra. Sólo por el hecho de que me nombren me hace sentir orgullo. Pero por ahora mi foco está en el Europeo”, afirmó hace unos días Verbruggen, quien fue condecorado como el mejor jugador de la temporada en el Anderlecht.

Precisamente con aquel club anotó su nombre en el Libro Guinness, pues rompió un récord que tenía 35 años de vigencia. Tapó tres penales en una tanda frente al Ludogorets de Bulgaria. El 3 de febrero de este año, dejó en cero a su rival en el 3-0 de su equipo. Casi cuatro décadas después, un golero dejó su valla invicta en una serie por competencias europeas: fue en la ronda de playoffs previa a la fase de grupos.

El Burnley de Vigouroux tiene rivales por el portero Guinness: el club de moda en la Premier y el Manchester United

Por cierto, el Burnley de Lawrence Vigouroux no está solo en la persecución a Bert Varbruggen. Aunque sí puede arrogarse que lo mira hace tiempo, pues Vincent Kompany había puesto sus ojos en él al inicio de la campaña anterior. Lo conocía de su paso por el Anderlecht, el cuadro más ganador del fútbol de Bélgica.

Pero el Brighton & Hove Albion también lo tiene en su carpeta. El cuadro de moda de la Premier League, que finalizó en el 6° lugar y mostró un seductor estilo de juego bajo el mando del italiano Roberto de Zerbi, también piensa invertir al menos 20 millones de euros en él.

Y hay también un gigante de Inglaterra en esa lista de interesados: el Manchester United, que mira con atención si es que el español David de Gea decide aceptar una propuesta de la liga de los millones de Arabia Saudita.