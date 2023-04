Se acabó la Europa League para el Manchester United. Y fue de la peor manera posible: los Diablos Rojos cayeron por 3-0 ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y perdieron la chance de acceder a la semifinal del segundo torneo que más importancia tiene en el Viejo Continente.

Para colmo, el cuadro inglés contó con una actuación muy baja del portero español David de Gea, quien fue responsable en dos de los tantos del cuadro andaluz. En el primero, habilitó a Harry Maguire, quien estaba presionado por dos rivales y no pudo zafar de esa jugada, que terminó con el primer festejo de la noche del marroquí Youssef En-Nesyri.

Y en la segunda diana del atacante africano que dejó un registro impresionante en el Mundial de Qatar 2022, el ex meta del Atlético Madrid cometió un error grosero. Salió de su área para intentar rechazar un balón amenazante. Pero no hizo más que dejar en posición clara de marcar a En-Nesyri. Y el ex Leganés mandó la pelota dentro del arco desde muy lejos, pues no había protección posible.

Luego de eso, las críticas no tardaron en llegar para el guardavalla hispano, quien milita hace 12 temporadas en el Manchester United. Hubo una muy fuerte de un histórico centrocampista del club: Paul Scholes, quien le dio responsabilidad al meta de 32 años.

Paul Scholes: "¡De Gea puso nervioso a todo el equipo!"

El Colorado, un imborrable volante de los Diablos Rojos y de la selección de Inglaterra, criticó a David de Gea por su toma de decisiones en Andalucía. "Ha sido un portero fantástico, pero no es un futbolista de ese nivel. Ya vimos el pase que le dio a Maguire", introdujo Paul Scholes antes de caerle con dureza.

"Hay que leer la situación y lo que está pasando en el estadio. Ese no es un lugar para hacerlo", dijo en alusión al pase que le dio al espigado defensor inglés. "¡Estaba poniendo nervioso a todo el equipo! La pregunta ahora es: ¿cabe en la filosofía de Ten Hag?", consultó en torno a la idea que tiene el DT neerlandés del equipo que marcha en el tercer lugar de la Premier League.

Erik Ten Hag defiende a De Gea tras los errores clamorosos

El entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, le entregó su respaldo a David de Gea. "Él es uno de los porteros que más vallas invictas tiene en la Premier League", dijo el director técnico oriundo de Países Bajos, quien llegó a Inglaterra desde el Ajax de Amsterdam.

"Esos números muestran con claridad que él es un arquero de mucha capacidad", sentenció Ten Hag, quien cada vez está más parecido a Walter White, el protagonista de la serie Breaking Bad que personificó el actor Bryan Cranston.