Cristián Campestrini alucinó con la U de Sampaoli: "Ese equipo le ganaba al Barcelona o al Bayern Munich"

Cristián Campestrini fue una de las tantas víctimas que tuvo la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli en el año 2011, equipo que se coronó campeón de la Copa Sudamericana venciendo a clubes como Flamengo, Vasco da Gama, Liga de Quito o Arsenal de Sarandí.

Uno que enfrentó a los Azules en dicha copa fue Cristián Campestrini, quien era en ese entonces el portero de Arsenal de Sarandí. En conversación con el Instagram de Redgol, el arquero contó que alucinó con ese equipo campeón.

"La U del 2011 le ganaba al Barcelona o al Bayern Munich. Jugué con Gustavo Canales, un lujo. Vargas volaba, lo enfrenté en México después. Era un equipazo, por algo ‘robó’ en esa Sudamericana", expresó el actual portero del Celaya.

En charla con Redgol también contó cómo vivió la perdida de las dos Copa América. "Me duele perder un familiar o algo importante. O si estoy en un club que llevo en el corazón. Sí capaz decir qué lástima por el 10, pero después no. Me hubiera gustado que la ganara el mejor del mundo, porque se lo parece. En nuestro país se critica al mejor del mundo, de la historia. No lo va a entender nadie, ni tus hijos ni tus nietos. Si lo critican al mejor del mundo cómo no van a echarlo a Sampaoli en menos de un año", aclaró.

Para finalizar mostró su admiración por Lionel Messi. "Como se le ve con lo profesional que es ojalá se le de pronto de lograr algo importante. Pero el tipo nunca pierde su espíritu amateur. Es el mejor jugador del mundo y hay que llevar esa carga", sentenció.