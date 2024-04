Aníbal Mosa asumió nuevamente la presidencia de Blanco y Negro y uno de los rumores que se habló respecto de su tercer ciclo sería el nombramiento de Claudio Borghi como gerente deportivo de Colo Colo. Aquel cargo hoy en día lo desempeña Daniel Morón.

De hecho, hace algunos días el Loro reveló un detalle poco habitual de un contrato del gerente deportivo. “Es indefinido, pero puedo ser cesado como cualquier trabajador”, explicó Morón en torno a su vínculo con la concesionaria que controla el destino del Cacique.

En la conferencia de prensa tras asumir como timonel de ByN, Mosa tuvo que explicar esa eventual opción del Bichi de vuelta en el estadio Monumental. “No sé de dónde lo habrán sacado. No es verdad”, retrucó Mosa ante esa posibilidad. Y agregó algún otro antecedente al desmentido.

Aníbal Mosa le dio su respaldo irrestricto a Daniel Morón. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“No he tenido ninguna conversación con Borghi hace muchos años”, reconoció el empresario de origen sirio en la testera de la sala de prensa, donde estuvo acompañado por el flamante vicepresidente: Eduardo Loyola. Y aprovechó de refrendar el respaldo que le dio al plantel profesional con el gerente deportivo y su equipo de trabajo.

Mosa desecha la opción de llevar a Borghi de gerente deportivo a Colo Colo

Aníbal Mosa siquiera le dejó una pequeña chance a Claudio Borghi de asumir la gerencia deportiva de Colo Colo. El presidente de Blanco y Negro ratificó la confianza en el personal actual que está ligado directamente al primer equipo masculino de los albos.

“Lo respeto mucho, pero estamos bien con la gente trabajando en este momento”, sentenció Mosa, quien también contó detalles de una conversación que tuvo con el Loro Morón. Fue en la oficina de quien fuera el golero titular del Cacique en el título de la Copa Libertadores 1991.

Frente a eso, dijo que “antes de conversar con el cuerpo técnico y el plantel, con el presidente Camacho y otros directores, fuimos a hablar con Daniel (Morón) a su oficina. Y le dijimos que cuenta con nuestro apoyo para sacar el proyecto adelante. Él está contento, en ningún momento mostró algún signo de querer abandonar o no continuar. ‘Yo no trabajo para ningún presidente’, me dijo. Y eso es verdad, él trabaja para Colo Colo“.

