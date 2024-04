Aníbal Mosa tendrá su tercer ciclo como presidente de Blanco y Negro y una de las primeras cuestiones que hizo fue respaldar al plantel de Colo Colo y a Jorge Almirón. El empresario de origen sirio, de todas maneras, respaldó a todos en sus respectivas funciones.

Lo hizo con el director técnico argentino, sobre el que ya hay cuestionamientos a raíz de resultados adversos, sobre todo en el estadio Monumental. También con el plantel del Cacique, que por ahora ha dejado algunas dudas en el Campeonato Nacional 2024.

“Nosotros acabamos de tener una reunión y diré exactamente lo mismo que le dije a Jorge Almirón y al plantel completo: no habrá ningún tipo de cambios en la parte deportiva”, aseguró Aníbal Mosa. Estuvo en la testera de la sala de prensa acompañado por Eduardo Loyola, vicepresidente de ByN.

Aníbal Mosa festeja la estrella 33 junto a Gustavo Quinteros. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Y agregó que “Todos seguirán trabajando tal cual, le hemos dado nuestro apoyo al cuerpo técnico, a Daniel Morón, los jugadores y todo el mundo. Nos vamos a abocar a apoyar el fútbol, estamos en momentos decisivos, peleando por meternos a octavos de final, tenemos que estar en la pelea por el campeonato nacional”.

Mosa asume su tercer ciclo en Colo Colo: respalda a Almirón y el gerente deportivo

Aníbal Mosa ratificó al gerente deportivo de Colo Colo y también a Jorge Almirón. “Les dijimos que hagan su trabajo tal cual, que se preocupen de ganar y el resto lo haremos nosotros”, fue lo que contó el puertomontino de esa conversación que tuvo con el plantel estelar. Hace algunos días, Daniel Morón aseguró que su contrato con ByN “es indefinido, pero puedo ser cesado de mis funciones como cualquier trabajador”

Por cierto, el mercado de pases venidero todavía no es un tema del que se discuta seriamente. Así al menos lo aseguró Mosa. “No tenemos ningún tapado, ninguna carta bajo la manga, no andamos con esa situación. No estamos pensando en ninguna incorporación, estamos pensando a ganarle a La Calera y después ganarle en nuestra casa a Fluminense”, afirmó el empresario hotelero y salmonero.

Aníbal Mosa le dio un respaldo total a Daniel Morón. (Foto: Guille Salazar).

“Eso está en mi cabeza, en la del CSD y diría que en la mayoría del directorio. Apoyamos con toda la fuerza a este plantel y el cuerpo técnico”, sentenció Aníbal Mosa, flamante timonel de Blanco y Negro, un cargo que ocupa por tercera ocasión.

