Además del DT: Los 11 jugadores que Coquimbo Unido quiere retener para la Copa Libertadores

Coquimbo Unido celebra el primer campeonato de su historia. El cuadro dirigido por Esteban González logró conquistar la Liga de Primera y ahora tiene cuatro partidos en el horizonte para transformarse en el mejor equipo en la historia de los torneos largos.

Pero en la dirigencia del Barbón ya miran más allá y avecinan lo que será la temporada 2026. Esto debido a que serán cuatro competiciones, donde la Copa Libertadores será el principal atractivo deportivo y para los hinchas.

Por lo mismo, ya se analiza la construcción del plantel para lo que se viene. Según el Diario El Día la primera conversación será con el cuerpo técnico ya que su vínculo finaliza en diciembre del 2025.

Los 11 jugadores que quiere retener Coquimbo Unido

Tras ello, se debe definir la situación de 11 jugadores fundamentales en la campaña de este año: Matías Palavecino, Diego “Mono” Sánchez, Francisco Salinas y Cristián Zalava asoman como las prioridades.

Pero también viene un grupo importante por extender su vínculo en el Barbón. El medio citado recalca que también se buscará retener a referentes como Cecilio Waterman, Nahuel Donadell, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Manuel Fernández, Juan Cornejo y Elvis Hernández.

Hasta el momento hay tranquilidad con la situación de Nicolás Johansen ya que el delantero tiene contrato y su deseo es permanecer en el puerto para disputar la Libertadores.

“Me queda contrato todavía hasta 2027. Jugar Copa Libertadores es un sueño, de vivir una experiencia de jugar contra equipos de otros países. Ojalá tener la chance de ser parte del plantel de disputar ese torneo”, recalcó en conversación con ESPN.