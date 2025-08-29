Eddio Inostroza, campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, se mostró indignado con los barristas del Cacique que dedicaron lienzos para burlarse de la cobarde encerrona sufrida por hinchas de Universidad de Chile, en la jornada criminal orquestada por fanáticos de Independiente, bajo la atenta mirada y ayuda de la policía argentina.

En la previa del Superclásico 198 entre albos y azules, Yeyo Inostroza lamentó el oportunismo y bajeza humana de los responsables de estos lienzos.

“Estamos liquidados. De repente mejor miramos el fútbol total y nos desprendemos de sentir, querer, seguir y enceguecerme con Colo Colo. Es tomar una postura más técnica, saborear el partido de fútbol. Si gana Colo Colo, bueno; si juega bien espectacular y si pierde amargura”, dijo Yeyo en conversación con RedGol.

Agrega haciendo recordar los valores de David Arellano que “no es que me dé vuelta la chaqueta, es tomarlo con madurez. Cuando Colo Colo empiece a demostrar una buena postura, para que no se desbande la cosa, ahí sí”.

Yeyo Inostroza: “Hay que gozar… el fútbol”

“No es que nos guste sólo ganar y andar bien, son demasiadas las cosas, esto es una mochila que sigue tirando a Colo Colo para abajo, que no nos permite ni flotar”, complementó.

Publicidad

Publicidad

El ex mediocampista de Colo Colo sentencia que “estos lienzos es de una bajeza total, terrible. Hay que tratar de gozar con el fútbol, nada más. Aunque a veces con estos personajes no se puede, es imposible”.

Cabe recordar que otro histórico de Colo Colo, Gabriel Mendoza, justificó estos polémicos y criticados lienzos en burla a los hinchas de Universidad de Chile, argumentando que la culpa fue de Marcelo Díaz por provocar. Los hechos en Argentina no fueron fatales por gracias divina.

Yeyo Inostroza jugó en Colo Colo entre 1977 y 1983. También en los albos fue ayudante técnico de Arturo Salah y de Mirko Jozic, parte de la campaña que elevó al Cacique como campeón continental. Además fue entrenador interino de los albos en 1990 y 1994.

Publicidad

Publicidad