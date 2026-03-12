El objetivo no es llegar primero. Es vivir una experiencia de vida única. Pero con una condición: lograr estar en Ushuaia antes de 24 días de comenzado el desafío de ciclismo internacional.

Sin dudas, la Final Frontier Patagonia no es un evento más. Un total de 100 ciclistas provenientes de 24 países, con un 25% de participación femenina, iniciaron esta aventura que atraviesa parques nacionales, ferrys, caminos de tierra y pavimento que atraviesan los paisajes más hermosos del mundo, en un formato de bikepacking autosuficiente, donde cada participante debe gestionar su propio ritmo, logística y decisiones a lo largo de la ruta.

La largada de la primera edición de Final Frontier Patagonia se dio el pasado domingo 8 de marzo a las 08:00 horas, en la ciudad de Puerto Montt, una travesía que conecta la Patagonia Chilena con la Patagonia Argentina, desde Puerto Montt hasta Ushuaia de manera autosuficiente, sin vehículos de soporte y sin asistencia externa.

“Es una experiencia no competitiva, minimalista donde los participantes buscan aventura, introspección y sentido en uno de los territorios más salvajes y emblemáticos del mundo”, explica Mercedes Wise, directora de Austral Trails, startup a cargo del desarrollo del evento.

Para el equipo organizador, concretar esta primera edición representa la materialización de un proyecto creado en Chile desde cero.

“Este evento es, en muchos sentidos, un acto de fe. Nace desde ideas que parecían improbables, pero que gracias al apoyo de una comunidad que creyó en nosotros pudieron transformarse en realidad. Tocamos muchas puertas; no todas se abrieron, pero las que sí lo hicieron fueron suficientes para que este sueño se concretara”, agrega.

La Patagonia Chilena se fomenta

El proyecto busca además posicionar la Patagonia como un destino mundial de bikepacking, promoviendo un turismo de aventura responsable y de bajo impacto que contribuya a potenciar economías locales, descentralizar el turismo y difundir la cultura.

“Nuestro compromiso es transformar a Puerto Montt en la capital del turismo y también en la capital del deporte de la Región de Los Lagos. Iniciativas como esta travesía internacional, que parte en nuestra ciudad y conecta Puerto Montt con Ushuaia, consolidan a Puerto Montt como la verdadera puerta de entrada a la Patagonia y proyectan a nuestra ciudad en el escenario nacional e internacional”, señaló Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt.

