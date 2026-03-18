“El más importante”: Selección de Bolivia se juramenta para ganar el repechaje

Comenzó la cuenta regresiva para el repechaje del Mundial 2026. En la última semana de marzo se definen los últimos cupos para disputar la máxima competición a nivel de selecciones.

La repesca tendrá como protagonista a la selección de Bolivia que primero debe medirse ante Surinam el próximo 26 de marzo. Por lo mismo, el elenco dirigido por Óscar Villegas ya está en México para el partido que se disputará en Monterrey.

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El tema es que saben que es una instancia única y por lo mismo recalcan que será el partido más importante de la selección. Lo que abrió debate por la última participación en el Mundial de 1994 con Xabier Azkargorta en la banca.

“Es el partido más importante que tenemos en los últimos 30 años”, lanzó de entrada Diego Medina. “Todos los compañeros bien preparados para este momento, a la hinchada decir que nos apoyen, es el sueño de todos y vamos a luchar por eso”, agregó el lateral del CSKA de Moscú.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

“Cada uno maneja diferente la ansiedad, en lo personal, me gusta enfocarme antes de cada partido y pensar cosas positivas, estar en oración y adelante”, complementó Leonardo Zabala del Cancún en la Liga Expansión MX.

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¿Cuándo juega Bolivia el repechaje?

Tal como se mencionó, el primer partido del repechaje es el 26 de marzo ante Surinam. De llegar a ganar, se disputará el cupo a la repesca ante Irak el 31 de marzo. El ganador pasará directo al grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia buscará dar el batacazo en la repesca y lograr el cupo al Mundial 2026.

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En resumen: