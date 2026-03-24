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Mundial 2026

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite Bolivia vs. Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia se enfrentará a Surinam, una de las selecciones más competitivas del Caribe.

Por Franccesca Arnechino

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Bolivia va por el repechaje para obtener un cupo al Mundial 2026.
© Getty ImagesBolivia va por el repechaje para obtener un cupo al Mundial 2026.

Bolivia tendrá este jueves un duelo clave frente a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, partido que se disputará en Monterrey.

La Verde buscará meterse en la final, para quedar a un paso del sueño mundialista. Ojo, porque un posible triunfo tendría un significado especial, para homenajear a Xabier Azkargorta, técnico que logró la histórica clasificación a Estados Unidos 1994.

Mientras que Surinam también quiere hacer historia y alcanzar por primera vez una Copa del Mundo. Recordemos que el ganador avanzará a la final del repechaje, programada para el martes 31 de marzo.

Bolivia vs. Surinam: Dónde ver EN VIVO

Bolivia vs. Surinam se enfrentan este jueves 26 de marzo a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio BBVA, Guadalupe, México.

El partido por el repechaje será transmitido completamente EN VIVO por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

DIRECTV

  • DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)
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¿Qué pasa con el ganador?

El ganador de este duelo no irá directo al Mundial 2026, pero sí avanzará a la fase final del repechaje. En esa instancia deberá enfrentar a Irak el martes 31 de marzo en Monterrey, en un partido que definirá el cupo a la Copa del Mundo.

Pero ojo, porque este primer cruce es clave: quien gane seguirá en carrera, mientras que el perdedor se despide del sueño mundialista.

Programación del repechaje intercontinental

Los ganadores de cada llave se quedarán con los dos últimos cupos al Mundial 2026 e integrarán el grupo I (Francia, Senegal, Noruega) y el grupo K (Portugal, Uzbekistán y Colombia), respectivamente.

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Llave A
Fase Partido Fecha y Hora (Chile)
Semifinal Bolivia vs. Suriname Jueves 26 de marzo – 19:00
Final Iraq vs. Ganador semifinal Miércoles 1 de abril – 00:00
Llave B
Fase Partido Fecha y Hora (Chile)
Semifinal Nueva Caledonia vs. Jamaica Viernes 27 de marzo – 00:00
Final R.D. del Congo vs. Ganador semifinal Martes 31 de marzo – 18:00
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