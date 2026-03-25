Colo Colo volvió a las victorias la noche del martes y consiguió su primera alegría en la Copa de la Liga, puesto que venció a Deportes Concepción por el Grupo A del naciente torneo.

El cuadro albo logró una victoria importante en el estadio Ester Roa Rebolledo por 3-1, gracias a los goles de Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Francisco Marchant. El descuento de Fausto Grillo decoró el marcador.

Tras el partido habló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien tocó un tema sensible para los hinchas de Colo Colo y tuvo palabras sobre la remodelación del estadio Monumental.

ver también Fernando Ortiz y gran triunfo de Colo Colo ante Concepción: “El mérito es todo de los jugadores”

Aníbal Mosa habla de las gestiones para el naming rigths del Monumental

El empresario que encabeza del directorio de ByN conversó de forma escueta con el programa Picado TV, donde le preguntaron por las gestiones para que una empresa se haga del naming rigths del Monumental y dio algunos detalles.

“Esperamos que sí (tener avances), estamos trabajando silenciosamente. Mañana (miércoles) en el directorio que vamos a tener esperamos mostrar alguna novedad con respecto a la empresa del naming rights“, dijo el directivo.

Aníbal Mosa habló del nuevo Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Luego, Mosa remató con un mensaje a los hinchas: “así que esperamos tenerle noticias positivas a todos los colocolinos“.

Aún no hay información dura, pero los rumores señalan que la compañía multinacional de origen austríaca RedBull está interesada en llegar a un acuerdo con Blanco y Negro.

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo .

venció 3-1 a Deportes Concepción en el . Aníbal Mosa anunció avances sobre el naming rights del Monumental para el próximo directorio.

anunció avances sobre el del Monumental para el próximo directorio. La empresa austríaca RedBull surge como posible interesada para el acuerdo con Blanco y Negro.

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