Colo Colo goleó a Deportes Concepción por 1-3 en el estadio Ester Roa de Concepción, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. En los albos el entrenador Fernando Ortiz tuvo algunas bajas y cambios tácticos para compensar. Y le dieron resultado.

Tras el duelo, el DT valoró el desempeño de sus jugadores asegurando que más allá de cómo leyó el partido, el mérito del triunfo es todo de sus jugadores.

“Lo digo siempre y lo reitero, los protagonistas de este deporte son los jugadores. Hoy llevaron a cabo un partido muy bueno, muy pensante“, manifestó Ortiz a la transmisión de TNT Sports.

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Elogio puntual a Alarcón, sin olvidar al resto de Colo Colo

El entrenador albo agregó que “lo poco que hemos trabajado lo entendieron, y en un torneo corto como esta Copa de la Liga teníamos que ganar para estar arriba y poder clasificar. El mérito es todo de los jugadores“.

Las palabras de Fernando Ortiz tras la victoria de Colo Colo frente al Concepción en Copa de la Liga.

Asimismo, valoró el desempeño de Tomás Alarcón en mediocampo ante la ausencia de Arturo Vidal, quien desde hace unas semanas se desempeña como líbero con línea de tres zagueros.

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“Bien, Tomás no era el líbero del equipo, pero sabíamos que teníamos que meter un volante central para sacar las pelotas de la manera que lo hizo Tomás. Y no sólo Tomás, a todo el equipo hay que felicitarlo“, expuso.

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Ortiz sentencia que “ahí vamos creciendo, lo importante es que los jugadores entiendan que cuando necesitemos un sistema de juego u otro, hay que saber llevarlo a cabo“.

Resumen:

-Fernando Ortiz lideró la victoria de Colo Colo 1-3 ante Deportes Concepción en el Ester Roa.

-El mediocampista Tomás Alarcón reemplazó a Arturo Vidal en el esquema titular del equipo albo.

-Colo Colo sumó tres puntos en la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.