Colo Colo se prepara para visitar este martes a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga, con la misión de conseguir su primer triunfo tras el empate ante Coquimbo Unido en el debut.

El equipo de Fernando Ortiz ya está concentrado en la Región del Biobío y necesita sumar de a tres para meterse en la pelea del Grupo A. Esto,luego de un estreno donde dejó dudas, siendo superado durante gran parte del partido y rescatando un punto gracias a Fernando De Paul y un penal fallado por el rival.

Los jugadores que no estarán ante Concepción

Lamentablemente, para el duelo Fernando Ortiz no podrá contar con plantel completo. Una de las bajas sensibles es Diego Ulloa, titular habitual que está con la Selección Chilena en Auckland para los amistosos de la Fecha FIFA.

A esto se suman problemas físicos: Javier Correa sigue en recuperación por un desgarro, mientras que Arturo Vidal quedó fuera de manera preventiva por un edema en el isquiotibial. En tanto, Marcos Bolados será ausencia por largo tiempo tras ser operado por una rotura de ligamento cruzado.

A raíz de esto, la probable oncena titular sería con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez (Vicente Martínez) en el mediocampo; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Claudio Aquino en delantera.

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Detalles del parte médico de Colo Colo

Marcos Bolados: Reconstrucción LCA rodilla izquierda, 10 semanas de evolución

Reconstrucción LCA rodilla izquierda, 10 semanas de evolución Javier Correa: Desgarro isquiotibial izquierdo, en tratamiento kinésico

Desgarro isquiotibial izquierdo, en tratamiento kinésico Arturo Vidal: Edema isquiotibial izquierdo

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¿A qué hora juega Colo Colo vs. Deportes Concepción?

Colo Colo vs. Deportes Concepción juegan este martes 24 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el Ester Roa de Concepción, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.

En resumen…