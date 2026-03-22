Colo Colo estuvo lejos de tener el debut ideal en esta Copa de la Liga 2026. Los albos solo pudieron empatar 1-1 ante Coquimbo Unido, en un partido en que incluso podemos decir que la sacaron barata si consideramos que los piratas se perdieron un penal en los minutos finales.

Además, la gran figura del compromiso fue el arquero Fernando de Paul. El meta destacó con varias atajadas claves que mantuvieron con vida al Cacique en momentos cruciales de la brega, algo que fue valorado por Patricio Yáñez.

El ex delantero, en su calidad de comentarista en Radio Agricultura, no tuvo miedo en apuntar al Tuto como al gran figura de los albos, asegurando que gracias a su actuación el Popular pudo sumar un punto en su debut en este nuevo torneo doméstico.

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Yáñez elige a De Paul como la figura de Colo Colo

El comentarista aseguró que “lo de Fernando de Paul fue sencillamente extraordinario. Tuvo tres o cuatro intervenciones de primer nivel, lo que le da la tranquilidad a Fernando Ortiz de que está en presencia de un buen portero”.

“Uno puede decir que Fernando de Paul respondió de manera soberbia y gracias a él fue empate uno a uno”, concluyó Yáñez.

Fernando de Paul fue la gran figura de Colo Colo en el debut en esta Copa de la Liga 2026. | Foto: Photosport.

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Cabe recordar que tras el partido el propio Tuto de Paul aseguró a TNT Sports que “acá cuando perdemos puntos no es nada positivo. Obviamente hay cosas en juego que sí, tenemos que seguir mejorando, sumaron minutos chicos que no jugaban y eso es bueno para todos”.

“Acá no hay prioridad, porque nos propusimos ganar los tres torneos, que es lo que exige este club”, remató el meta.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante Deportes Concepción este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis