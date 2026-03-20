La posible renovación del Estadio Monumental vuelve a estar en el foco mediático, casi un año después de haber sido anunciada en el marco del Centenario de Colo Colo.

En las últimas semanas, tanto Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, como Edmundo Valladares, presidente del Club Social, se refirieron al proyecto y adelantaron que en las próximas semanas podrían surgir novedades.

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Si bien la información reciente señalaba que en Macul recién están eligiendo a la empresa que buscará el “naming right”, las especulaciones no se detienen, debido al reciente regreso de Red Bull como patrocinador de los albos y que generó ciertas sospechas entre los hinchas en redes sociales, quienes ven en la marca austriaca de bebidas energéticas, con amplia participación en el deporte mundial como la Fórmula 1 y el fútbol, un perfil idóneo para quedarse con el nombre del renovado estadio.

Confirman que Red Bull va por el naming del nuevo Monumental

Hasta ahora, todo era especulación; sin embargo, en las últimas horas, el medio The Clinic dio a conocer una importante noticia que ilusiona a algunos hinchas y alerta a otros, esto porque Red Bull efectivamente aparece como una de las principales interesadas en adjudicarse el naming right de la renovada casa alba.

De acuerdo con el citado medio: “existe un acercamiento entre la empresa austriaca y Colo Colo para quedarse con el naming right de la renovada casa de Colo Colo” , aunque aclaran que aún queda plazo para definir el patrocinio, agregan que Red Bull es una de las marcas que ha mostrado mayor interés en conseguir el nombre.

Si se concreta, el histórico estadio del Cacique podría sumar un sponsor internacional de alto impacto, siguiendo así la tendencia mundial de comercialización de nombres de recintos y que en Chile tenemos ejemplos importantes como el Movistar Arena del Parque O’Higgins o el Claro Arena, el nuevo reducto de la Universidad Católica.

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Red Bull buscaría quedarse con el “naming right” del nuevo Estadio Monumental. (Foto: Colo Colo)

En resumen