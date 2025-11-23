Hace algunas semanas se reveló que David Pizarro, unas de las figuras históricas de la Roja, estaría interesado en comprar Santiago Wanderers, su club formador. Pero ahora fue el mismo “Fantasista” quien reveló la verdad sobre estos rumores.

El medio Primera B expuso el interés de Pizarro de comprar el club donde comenzó su carrera, donde señalan que “pujaría para convertirse en uno de los accionistas mayoritarios del decano, adquiriendo, al menos, el 80% de las acciones de la SADP que hoy controla Reinaldo Sánchez”.

¿David Pizarro comprará Santiago Wanderers?

Este fin de semana se jugó un especial amistoso en el Bicentenario de La Florida, donde se conmemoraban los 25 años de la obtención del bronce por parte de la Roja en los Juegos Olímpicos de Sídney, donde Pizarro estuvo presente.

Tras el término del encuentro del encuentro, el exjugador fue consultado por los rumores de la venta de Wanderers. “Me sorprendió mucho. Hay una persona que puede comprar Wanderers, que es un wanderino de tomo y lomo, que es Hernán Cortés”, señaló en conversación con la prensa.

David Pizarro se refirió a los rumores de compra de Wanderers/Photosport

“Tiene la capacidad. Si se rodea de gente capaz y que le puede ayudar, creo que para mi el nombre, si se va la familia Sánchez, que para mi es una familia muy importante también. Él debería tomar el cargo”.

En la misma línea, Pizarro fue consultado sobre si le gustaría regresar a Wanderers como entrenador. “Había planeado terminar mi carrera ahí y no se dio. El fútbol no te dice dónde iniciaré mi carrera, no lo sé”.

El jugador fue parte de Rojo Histórico, donde respondió a los rumores/Photosport

Asimismo, el exjugador de la Selección Chilena fue consultada por el presente de la Roja y la posibilidad de que Manuel Pellegrini llegue al banquillo. “Es complicado, nos ha ido muy mal en las últimas decisiones con los técnicos, no hemos tenido buenos resultados”.

“Todo chileno quisiera que él culmine su exitosa carrera con la selección. Ustedes no saben lo que significa Manuel Pellegrini allá, en Europa”.