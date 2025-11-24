Cristóbal Campos ha recibido duros golpes en el último tiempo, pero estos no han sido capaces de derribarlo y sigue firme por su gran sueño: volver a jugar de forma profesional.

El arquero formado en Universidad de Chile perdió en septiembre de 2024 su pie derecho y desde entonces, ha trabajado en su recuperación. Tras recibir una prótesis de alto nivel, el meta se puso como objetivo el poder disfrutar nuevamente del fútbol que tantas alegrías le dio.

La gran atajada de Cristóbal Campos

Poco a poco Cristóbal Campos ha ido avanzando en su deseo de poder volver a ponerse los guantes de forma profesional. Primero lo hizo entrenando de manera diferenciada con Luis Marín en la dependencias del Sifup, luego ha ido participando en duelos amateur.

Hace algunos días, se informó que Campos se integró a Provincial Talagante como gerente deportivo, club de Tercera B (quinta categoría). Claro que el aporte del arquero al club de su comuna será más que en lo administrativo, ya que no suelta el sueño de pararse nuevamente bajo los tres palos.

ver también “Quien pueda compartir por favor”: la nueva pesadilla que vive Cristóbal Campos

El pasado viernes, Talagante participó en un cuadrangular amistoso. Ahí quien fue al arco fue ni más ni menos que Cristóbal Campos. Si ya verlo dentro de una cancha es una alegría para los fanáticos del fútbol, el verlo volando es aún más hermoso.

El propio portero subió el registro de un remate de distancia que parecía que se colaba en su meta, pero que Campos de gran manera alcanzó a desviar con la punta de sus dedos de la mano izquierda. Incluso, se logran escuchar los aplausos de los presentes.

Publicidad

Publicidad

Desliza para ver la atajada de Campos:

“Con más que fe que el primer día. Paso a paso y disfrutando el proceso”, escribió el ex seleccionado nacional. Cristóbal Campos vivió una jornada muy feliz con los guantes a poco más de un año del accidente.