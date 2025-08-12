La lucha en la Primera B está cada vez más entretenida. No solo porque Santiago Morning puede provocar un verdadero terremoto, del que están muy esperanzados en las últimas horas.

También porque hay tres equipos que luchan en la cima por el pasaje directo a la Liga de Primera en la temporada 2026. Se trata de Deportes Copiapó, Santiago Wanderers y San Marcos de Arica.

Por increíble que parezca, los tres tienen la misma cantidad de puntos: 33, y con 20 partidos ya disputados. Sin embargo, uno de ellos sufre una baja muy relevante de cara a lo que resta de temporada. ¿Se complica?

Puntero de la Primera B recibe la peor noticia con jugador clave

Minuto 34′, en Quilota se disputaba el duelo entre Santiago Wanderers y Deportes Copiapó, por la jornada 20 de la Primera B, cuando los hinchas caturros miraron con preocupación el sintético.

Juan Ignacio Duma caía al césped y muchos entendieron que era de gravedad. Los presentes aplaudieron mientras era retirado tempranamente de la cancha, pero la preocupación se instaló hasta que llegó lo peor.

El jugador se perderá todo lo que queda de temporada en la Liga de Ascenso, por culpa de una rotura de meniscos de su rodilla izquierda, según informó en la jornada La Estrella de Valparaíso.

El mencionado medio detalla que a diez fechas del final de la fase regular, Duma será operado en los próximos días para iniciar un periodo de recuperación que se estima entre tres a cuatro meses.

Juan Ignacio Duma era retirado de esta manera del césped sintético de Quillota en el duelo de Santiago Wanderers y Deportes Copiapó. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

No es la primera vez que uno de los máximos artilleros de Santiago Wanderers le ocurre algo similar. A principios de año tuvo una fractura de tobillo por la que estuvo dos meses alejado.

Esto abre una puerta impensada para el club de Valparaíso, ya que por las bases del torneo de Primera B pueden reemplazarlo, en el caso de que la lesión de uno de sus futbolistas supere los 120 días.

¿Será una opción válida en el puerto? Es cosa de tiempo. Lo cierto es que Domingo Sorace pierde una pieza clave para la recta final, donde espera volver pronto al sitial de honor al conjunto caturro.

¿Cuál es el próximo partido de Santiago Wanderers?

Mientras lamentan la baja de Juan Ignacio Duma, los caturros piensan en su próximo partido que, además, marca su fin de semana de aniversario. Santiago Wanderers enfrenta este viernes 15 de agosto, a las 17:30 hrs, a Deportes Temuco en el Germán Becker.

