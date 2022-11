No queda nada para que se realice la elección del próximo presidente de la ANFP por los siguientes cuatro años. Una competencia en la cual compiten Pablo Milad, presidente actual, contra Lorenzo Antillo y Fernando Aguad, candidatos que buscan sacar del sillón máximo del fútbol chileno a Milad.

Se trata de una elección de pronóstico incierto y en la cual, lo más probable es que se vaya a segunda ronda. Por ahora, el favoritismo lo tiene la continuidad del actual presidente, aunque con las elecciones de la ANFP nunca se sabe.

En ese contexto es que este lunes se llevó a cabo una entrevista en Radio En Pauta, en la cual participaron los dos candidatos de oposición. Fue ahí que hubo un tenso cruce entre Fernando Agustín Tapia y ambos candidatos, en relación al conflicto de interés que puede haber con representantes y la ANFP.

El periodista se mostró preocupado, especialmente con Aguad, debido a la poca claridad con respecto al tema y la falta de contundencia en relación al reconocido problema existente en el fútbol chileno.

"Lo que me consta es que hay representantes en la propiedad del fútbol, pero eso no es lo grave. Lo complicado es la multipropiedad", mencionó el candidato, agregando que "el modelo lo permite y permite muchas cosas. Hay que normarlo".

Ante eso, FAT preguntó ¿quien va a investigar eso?. "Nosotros queremos trabajar muy fuerte en el área de controles. Queremos afirmarnos en la comisión de la transparencia y en todas las prácticas que se llevan a cabo en el mundo financiero y las mallas societarias", fue la respuesta de Aguad.

"Me parece importante que lo aclare. Es evidente que la empresa de Felicevich ha hecho negocio con La Serena, con Universidad de Chile. Es un evidente problema de interés. Me parece preocupante que no lo vea tan claro como nosotros", contragolpeó el comunicador.

"Yo no puedo sentarme acá a dar por hecho algo. Yo no sé la otra parte", señaló Aguad. "Está en los informes de las sociedades anónimas ante la Comisión de Mercado Financiero", aseguró Tapia.

Finalmente, el candidato reconoció que existe un conflicto de interés y que se deberá trabajar para normar esa situación. El periodista además se mostró partidario a la candidatura de Aguad, manifestando que representa "alguna esperanza".

La respuesta de Antillo

Posteriormente llegó el turno del otro candidato, Lorenzo Antillo, un candidato particulamente apuntado por su nexo con representantes que se remonta desde su presidencia en Audax Italiano.

Ante eso, Fernando Agustín Tapia le consultó directamente: ¿es usted el candidato de los representantes que están involucrados en la propiedad de los clubes?, agregando que "prácticamente le entregó el gerenciamiento del club a Sergio Morales".

"Yo no escondo esa relación de amistad con Sergio, la he declarado. Dentro de esa amistad y relación de confianza yo tenía predilección por traer sus jugadores", fue la respuesta de Antillo.

¿Cuando la familia Antillo entregó la propiedad del Audax, ¿a quién le vendieron? ¿eso se puede transparentar? Yo entiendo que esto es una actividad privada, pero en Diario La Tercera dicen que la familia Antillo se quedó con los derechos económicos de cinco jugadores jóvenes del Audax, más el terreno de Peñalolén?, preguntó FAT.

"La FIFA prohíbe que terceros tengan propiedad sobre jugadores. Lo descarto tajantemente, es incorrecto y no responde a la realidad. Con respecto a la propiedad del club, nosotros le vendimos a Gonzalo Cilley, a su empresa Resonant TV, en ningún papel en esa propiedad aparece ningún nombre que tenga que ver con la representación de jugadores", respondió Antillo.

"Si hay un conflicto de interés, creo que sí, no debiese ser así. Debiese haber una vereda desde la propiedad del club y desde la representación", cerró el candidato.