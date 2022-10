Este jueves se cerró la inscripción de listas para las elecciones de la ANFP y tres candidatos quedaron definidos: Pablo Milad, Fernando Aguad y Lorenzo Antillo. El expresidente de Audax Italiano fue el último en presentar su postulación, la que llegó con la sorpresa de la inclusión de Cecilia Pérez.

A horas de conocerse la noticia, el mismo Antillo aseguró que se elaboró "una lista muy interesante, potente y que dará que hablar si llegamos a ser elegidos" y explicó las razones para incluir en ella a la exministra del Deporte y ahora directora de Azul Azul.

"Me tiene muy contento tener a Cecilia, es un gesto de generosidad muy grande de su parte, porque está realizando un muy buen trabajo en la U, que es el equipo de sus amores. Estuvo dispuesta a asumir este desafío en conjunto y eso es muy potente", comentó a Deportes en Agricultura.

"Es la única mujer en las listas, la primera que podría estar en la testera y eso significa un compromiso muy importante de nosotros con el fútbol femenino, que lo va a liderar ella. Es importante generar ese recambio y modernidad en la administración, además del cambio de nombres que tanto se necesita en el fútbol para llevar a cabo todo lo que queremos hacer", continuó.

Pérez, quien arribó este año al directorio de la concesionaria que rige a Universidad de Chile, no cumpliría con los estatutos de la ANFP que establecen que "para ser elegido miembro del Directorio de la Asociación se requiere haber sido Presidente o Director de un club de Fútbol Profesional, o miembro del directorio de la Asociación a lo menos por el período de tres años", pero Antillo asegura que aquello no es impedimento.

"Ustedes recordarán, y quiero ser bien enfático, un directorio anterior donde hubo esta misma discusión y el reglamento se interpretó a favor de que no necesariamente se debía cumplir el año. Cecilia está perfectamente habilitada para cumplir y no hay ningún problema con eso", afirmó el ex audino.

Por último, Antillo aseguró que están cerca de los 25 votos necesarios para la elección que se llevará a cabo el próximo martes 9 de noviembre en Quilín. "La lista de Aguad le hace más daño a Milad que nosotros. Somos la lista que cuenta con más votos y que está más cerca de llegar a los 25", comentó.

"Vamos a trabajar para llegar a eso. Estoy contento, confiado y esperanzado, creo que el volumen de votos que tenemos es mayor que el de las dos listas con las que vamos a competir", sentenció.