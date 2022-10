En medio de las celebraciones de Colo Colo por lograr la estrella 33, Pablo Milad se hizo presente en el Estadio Monumental para entregar la copa que acredita a los albos como el mejor equipo del torneo 2022. En medio, eso sí, de un escenario complejo para el presidente de la ANFP, quien se presenta a una dura reelección.

Son dos las candidaturas que le pelean a Milad el mantenerse en el sillón de mandamás del fútbol chileno: Lorenzo Antillo y Fernando Aguad, quienes se presentaron con sus respectivas listas el 19 de octubre y serán votados por los distintos clubes que pertenecen al fútbol de Primera División y Primera B.

Por lo mismo, Milad se dio tiempo de hacer un balance y defender su gestión, que ya lleva poco más de dos años. "Tenemos la convicción de que hemos hecho lo mejor posible dentro de este proceso difícil. Ha habido una pandemia de por medio. Cuando iniciamos el período no había fútbol y a los 28 días se inició", se refirió a la salida del Monumental.

"Hemos tenido situaciones en la que hemos ido modificando y modernizando la ANFP. La ANFP no partió con nosotros, venía con falencias del punto de vista de organización, tecnología y control. Fuimos cambiando eso a medida que se fueron presentando problemas. Problemas que no se van a repetir desde el punto de vista de inscripción de jugadores, lo que tiene que ver con los contratos, etc", agregó.

Por último culminó señalando que "tenemos la convicción, la fuerza y los programas para seguir trabajando estos cuatro años, para consolidar el fútbol chileno, que es nuestro fin".

Eso sí, se trató de una visita incómoda para Milad, ya que todo indica que Colo Colo no apoyará su candidatura en las elecciones del 8 de noviembre. Tras la reunión de directorio quedó señalado que los albos apoyarán la candidatura de Fernando Aguad, quien además tiene a Arturo Salah, ex presidente de Blanco y Negro dentro de sus filas.