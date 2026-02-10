Colo Colo prepara un verdadero golpe en el mercado de fichajes, que debe ser confirmado en la reunión de directorio de Blanco y Negro, con el nombre de Matías Rojas.

El jugador paraguayo fue compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, pero busca su salida con el pase en su poder, lo que abre las opciones de jugar en el estadio Monumental.

Algo que de inmediato ilusiona a los hinchas de Colo Colo, por lo que Marcelo Barticciotto fue el encargado de explicar sus notables condiciones y lo importante que puede ser si se concreta la venida.

“Buena contratación, es paraguayo de Racing, seleccionado, zurdo, con una gran pegada, gran visión de juego pero los últimos años quizás no… bueno, si no Colo Colo no lo podría traer, es la realidad”, explicó.

Matías Rojas jugó con Messi en Inter Miami. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

ver también ¿De jugar con Messi a Colo Colo? La carta “galáctica” de Blanco y Negro para refuerzo

Matías Rojas el gran refuerzo que espera Colo Colo

Fue en Cooperativa Deportes donde la leyenda de Colo Colo quedó impresionado con el nombre de Matías Rojas, como una carta que tienen a la mano con grandes condiciones.

Publicidad

Publicidad

“Fue a River no jugó prácticamente nada, en la MLS jugó poco y tiene el pase en su poder y quiere salir de la MLS. Me parece sería una buena contratación y podría funcionar en el futbol chileno”, comentó.

Rn ese sentido, deja en claro que su mejor momento ya pasó, pero que acá puede retomar el camino: “El momento de Racing era imposible traerlo porque la rompió y lo compró River”.

“Piensan en Rojas, le queda uno afuera. El técnico con Pastrán y si los chicos siguen jugando bien piensan en un 4-3-2-1 y entraría por Aquino, donde uno de ellos se va a sentar a la banca”, finalizó.

Publicidad