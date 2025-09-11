El lindo reencuentro entre Bielsa y su gran amigo en Chile: “Lo noté más sensible”

El regreso de Marcelo Bielsa a Chile fue muy especial para los hinchas que estuvieron en el Estadio Nacional durante el partido contra Uruguay. Olvidando que la Roja estaba más que eliminada del Mundial, los fanáticos se unieron para celebrar al Loco con cánticos y lienzos.

“Los recuerdos que tengo son hermosos. Aquella época fue maravillosa. A nivel personal, laboral, el contacto con el pueblo chileno. En ese sentido, soy muy agradecido“, manifestó el entrenador ante los homenajes.

El DT vivió otro momento especial en Ñuñoa: su reencuentro con Ernesto Díaz Correa, relator de Radio Cooperativa con quien construyó una gran relación en su paso por la Roja. El comunicador compartió varios minutos con el Loco en el Nacional y, después, se los contó a LUN.

“Hablé con Diego Reyes y Pablito Quiroga, que son sus ayudantes de campo de toda la vida, y así logré llegar hasta la puerta del vestuario. Fue un momento maravilloso, porque don Marcelo fue mi mejor sicólogo para superar el trauma de la encerrona que viví“, comentó.

Bielsa vivió un emotivo regreso a Chile | Photosport

Ernesto Díaz Correa relata su reencuentro con Marcelo Bielsa

“Fue como volver el tiempo atrás. Yo creo que logramos conversar unos cinco u ocho minutos, sin que nadie nos molestara. Me preguntó por la familia, sabía todo lo que ha pasado en Chile en el último tiempo. Y también me expresaba todas las cosas que sigue echando mucho de menos“, dijo.

El relator comentó que Marcelo Bielsa extrañaba “la gente, el calor de los hinchas, los lienzos. Me decía que volver a recorrer los pasillos del Estadio Nacional lo estremeció“.

“Me preguntó cómo estaba mentalmente (por la encerrona que vivió hace unas semanas), si lo pude soportar desde lo psicológico. Lo noté, incluso, afectado”, mencionó, sumando que “lo noté más sensible y se emocionaba más fácil por los recuerdos“.

Por último, reveló que el Loco volverá a Chile en octubre. “Vendrá al homenaje que le tenemos preparado y para conversar con los amigos de Bielsa, donde también hay dos escritores y un productor. De hecho, estamos haciendo un video para mostrárselo esa noche, donde revivimos el gol de Fabián Orellana contra Argentina en el Estadio Nacional”, cerró.

