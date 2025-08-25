Un momento de terror vivió Ernesto Díaz Correa, reconocido relator del fútbol chileno de Radio Cooperativa. En horas de la noche de este domingo, el comunicador hizo saber a través de redes sociales que sufrió una violenta encerrona en San Bernardo cuando se dirigía a buscar a su hijo.

“Soy Ernesto Díaz Correa y estoy en la comisaría de San Bernardo porque me acaban de hacer una encerrona y se llevaron mi auto Mazda 6 del año 2020. Eran tres delincuentes con pistolas, estoy sin celular, sin llaves y sin auto. Quiero que si me pueden ayudar en redes sociales, hay un video”, relató.

El hombre que por años ha dado voz a los partidos del fútbol chileno y de la Roja en Radio Cooperativa pidió ayuda para encontrar su auto. Además, difundió el video exacto de su encerrona, grabado por su hijo a metros de distancia.

El hijo de Ernesto Díaz Correa, que lo esperaba cerca de la esquina en donde fue asaltado, grabó todo. En el registro se ve cómo los delincuentes obligan al relator a entregar su auto, mientras su hijo le ruega que no oponga resistencia. “No pelees, no pelees. Ándate, papá, ándate“, le dice.

Más tarde, Ernesto Díaz Correa relató un poco más de lo sucedido a Radio Biobío. “Se bajan dos muchachos con pistola, abren la puerta del copiloto, me colocan la pistola en la sien, me dicen que entregue el celular y las llaves”, señaló.

El medio agregó que el vehículo robado, que contaba con GPS, fue encontrado por Carabineros horas más tarde. Sin embargo, hasta horas de esta mañana no había detenidos por el hecho.