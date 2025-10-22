Hijo de Nelson Acosta actualiza su estado de salud: “Está delicado, pero…”

Los hinchas del fútbol chileno siempre se mantienen atentos a la actualidad de Nelson Acosta, quien pasa por un delicado momento de salud producto de un avanzado Alzheimer. Es por eso que la actualización que vino de parte de su hijo, Damián Acosta, es muy bien recibida.

Hace un tiempo, Ítalo Traverso, socio de Acosta y preparador físico de la Roja en el Mundial de Francia 98, dio una triste información: “Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”.

Ahora, Damián Acosta, el hijo menor del histórico entrenador de la selección chilena, contó que la situación de Don Nelson sigue siendo complicada producto del Alzheimer y otros males de su edad, pero que está siendo atendido con mucho cariño en su hogar.

“Mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño”, declaró a Las Últimas Noticias, donde además habló sobre el negocio que comenzó con su padre hace 10 años: un viñedo dedicado a su carrera.

“Nos gustaba mucho disfrutar del vino con mi papá, en los asados especialmente, y como queríamos hacer algo juntos, cambiamos una producción de naranjos e instalamos una viña en una tierra de cinco hectáreas“, relató Damián Acosta, técnico agrícola, en LUN.

Ahí se producen distintos vinos que conmemoran la carrera de Nelson Acosta. Uno de ellos lleva el nombre de Ombú, un árbol característico de Uruguay, y está acompañado de cinco estrellas y cinco pájaros. “Representan los títulos que ganó como entrenador y como futbolista profesional“, explicó Damián.

