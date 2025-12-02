Tras sellar la clasificación a Copa Sudamericana, Leonardo Valencia reveló una noticia que impactó a los hinchas itálicos: No seguirá en Audax Italiano para la próxima temporada, siendo el próximo duelo contra Colo Colo, la despedida de la escuadra.

Luego del triunfo contra Ñublense por la cuenta mínima y logrando el pase a la Copa Internacional, uno de los goleadores de este Campeonato Nacional se refirió al triunfo, pero también a su futuro en la escuadra.

“Lo fundamental era ganar en casa, era lo mínimo que nos merecíamos por el año que hicimos. Era nuestro último partido acá en casa y con nuestra gente y queríamos esa clasificación (a Copa Sudamericana) para terminar el año de la mejor forma”.

Leo Valencia deja Audax Italiano

En conversación con los medios, el jugador señaló que no se han acercado para ver el tema de la renovación, por lo que ya piensa en el futuro lejos de la escuadra.

“Hay cosas que no dependen de mí. Todavía no se me acercaron a hablar y tengo que ver mi futuro, mi familia. Estoy muy agradecido a la gente, pero hay cosas que no dependen del jugador y ya hay que ver lo que viene para adelante”.

Asimismo, señaló que tiene ofertas y son cosas que se están por definir, puntualizando que su interés fue siempre seguir en Audax. “Me hubiera gustado quedarme, pero… pero son cosas que no dependen de mí”.

En la misma línea, agradeció la temporada que tuvo junto al conjunto itálico. “Este año fue lindo. Hoy no estoy al cien por ciento, pero quise estar porque sabía que a lo mejor era mi último partido en casa. Muy agradecido a la gente”.