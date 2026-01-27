El mercado de fichajes continúa en movimiento y, con ello, Deportes Copiapó sigue buscando el ascenso a la división de honor del fútbol chileno y anunció la llegada de un nuevo refuerzo que llegada desde un rival directo.

A través de sus redes sociales, el cuadro anunció el fichaje de John Valladares que llega desde Santiago Wanderers. “¡Vuelve al León de Atacama! Regresa a Deportes Copiapó como refuerzo para la Temporada 2026. ¡Bienvenido de vuelta, Rulo!”, señala la publicación.

La carrera de John Valladares

El jugador comenzó su carrera en Santiago Wanderers el 2022, sumando un breve paso por Copiapó el 2023 para luego regresar al cuadro caturro.

John Valladares regresa a Copiapó/Photosport

El 2026 de Deportes Copiapó

Desde Deportes Concepción llegaron al equipo Ulises Ojeda, mediocampista argentino de 30 años, que tras dos temporadas vistiendo la camiseta lila se suma al León de Atacama. El otro jugador es el defensa Nozomi Kimura de 28 años.

A ellos se suma Iván Ledezma, histórico de los Loínos que selló este 2025 su regreso al club, pero que tras una temporada se despide para unirse al León de Atacama. Lautaro Palacios se sumó al club tras su salida de Palestino y Gastón Pérez cerró su regreso al equipo.

Los otros refuerzos que llegan son Damián Saéz, Jorge Ortiz, Nicolás Tamperini, mientras que entre las renovaciones se encuentran la extensión del vínculo con los jugadores John Santander, Manuel López, Axl Ríos, Richard Leyton, Carlos Soza, Marcelo Filla y Agustín Ortiz.

Por otra parte, Héctor Almandoz asumió como nueva DT del equipo tras la salida de Hernán Caputto, luego de complicada campaña.

