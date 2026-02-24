Deportes Antofagasta arrancó con el pie derecho su participación en la nueva temporada de la Primera B, luego de vencer por 2-0 a Rangers de Talca. No obstante, y pese al buen inicio, en el cuadro nortino todavía no dan por cerrado el mercado de fichajes y ya anunciaron que tienen listo a un nuevo refuerzo que ya estaría en la ciudad.

El elegido es Marco Oroná, jugador formado en las divisiones inferiores de Universidad de Chile y que en 2024 incluso fue considerado por Marcelo Bielsa en las convocatorias de la Selección de Uruguay. El futbolista se convertirá en la próxima incorporación de los Pumas

El periodista Matías Larraín reveló en su cuenta de Twitter que “Marco Oroná arribó a Antofagasta y se sumó al plantel de Luis Marcoleta en esta jornada”, agregando que el acuerdo se concreta tras quedar libre de Peñarol.

ver también Se despidió de Chile y se sumó a la liga estadounidense: “Siento que subí el nivel en todo sentido”

Los refuerzos de Antofagasta

Los Pumas van con todo por el ascenso a la Primera División Nacional y partieron con un triunfo en su debut de Primera B, resultados que buscan mantener por el resto de la competencia y, para ello, anunciaron distintos refuerzos.

Entre los jugadores que se sumaron este año se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay y el defensa Bastián Tapia.

Publicidad

Publicidad

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.

En síntesis: