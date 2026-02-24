Es tendencia:
¡Bielsa lo nominó en Uruguay! Deportes Antofagasta se queda con joya charrúa

Los Pumas sorprenden y concretar el fichaje de una joven figura uruguaya que llega como jugador libre.

Por Andrea Petersen

El jugador regresa a territorio nacional y se suma a los Pumas.
Deportes Antofagasta arrancó con el pie derecho su participación en la nueva temporada de la Primera B, luego de vencer por 2-0 a Rangers de Talca. No obstante, y pese al buen inicio, en el cuadro nortino todavía no dan por cerrado el mercado de fichajes y ya anunciaron que tienen listo a un nuevo refuerzo que ya estaría en la ciudad.

El elegido es Marco Oroná, jugador formado en las divisiones inferiores de Universidad de Chile y que en 2024 incluso fue considerado por Marcelo Bielsa en las convocatorias de la Selección de Uruguay. El futbolista se convertirá en la próxima incorporación de los Pumas

El periodista Matías Larraín reveló en su cuenta de Twitter que “Marco Oroná arribó a Antofagasta y se sumó al plantel de Luis Marcoleta en esta jornada”, agregando que el acuerdo se concreta tras quedar libre de Peñarol.

Los refuerzos de Antofagasta

Los Pumas van con todo por el ascenso a la Primera División Nacional y partieron con un triunfo en su debut de Primera B, resultados que buscan mantener por el resto de la competencia y, para ello, anunciaron distintos refuerzos.

Entre los jugadores que se sumaron este año se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay y el defensa Bastián Tapia.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.

En síntesis:

  • Deportes Antofagasta venció 2-0 a Rangers de Talca en su debut de Primera B.
  • El uruguayo Marco Oroná llega como refuerzo tras quedar libre de Peñarol.
  • El club sumó a Diego Rojas, Bastián Tapia y José Pablo Monreal para 2026.
