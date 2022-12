Rodrigo Torres, panelista y representante de Colo Colo en el legendario programa de televisión, no aguantó ver partir a Matías Zaldivia a Universidad de Chile. ¿No será mucho, lucho?

"El hincha es hincha", justifican algunos. Pero las redes sociales viralizan el modo termo que bien poco ayuda al fútbol. Y un lamentable ejemplo llegó esta noche después de que Universidad de Chile hiciera oficial la contratación de Matías Zaldivia, quien salta al archirrival después de siete años en Colo Colo.

Era que no. El odio contra el defensor argentino nacionalizado chileno se extendió rápidamente por Twitter, pero los albos tuvieron un guaripola célebre. Nada menos que Rodrigo Torres, el panelista que representa al Cacique en el legendario programa televisivo Show de Goles, hoy en la parrilla de TNT Sports.

Desconsolado por la decisión del defensor que incluso fue capitán del cuadro popular, el contertulio vomitó su lamento en Twitter, en una reflexión que comienza con un duro reproche y termina en amenazas. "Te ganaste y te ganarás problemas grandes por pura estupidez humana", advierte el fanático.

"Pudiste irte a Everton para hacer dupla con (Julio) Barroso, pero no. La estupidez de meterte en huevadas. Hay que ser muy gil. No tengo nada contra ti, pero hay que ser muy pelotudo en no respetar códigos y menos cuando el país está en un momento difícil", fue la respuesta al post en el que Universidad de Chile presentaba al zaguero de 31 años.

"Te metiste en un forro tú, y metiste en un forro a tu nuevo club", apunta el iracundo contertulio, que no tardó en responder a quienes le pedían poner paños fríos. "Como están las cosas en Chile, se gana problemas gratis y de paso le da problemas a su actual club. No era el momento, y todos lo sabemos", agrega.

Finalmente, en una nueva respuesta a sus seguidores, el pelilargo hincha advierte que "una cosa es cambiarte de pega, otra meterte en atados… Y hasta un bebé sabe que acá hay códigos. No tengo nada contra el jugador, solo digo que es gil y pavo a la vez, como están las cosas en el país, te metes en huevadas", completó.