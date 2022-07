Johnny Herrera hizo ruido este miércoles en medio de la previa del Superclásico del fútbol nacional que Universidad de Chile y Colo Colo disputarán este domingo por la vigésima fecha del torneo criollo, en el estadio Fiscal de Talca.

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex arquero de la U protagonizó un bullado round con el contertulio de Colo Colo en el programa Show de Goles, Rodrigo Torres. Esto poco después de un particular análisis del ex 25 del Chuncho en la comparativa jugador por jugador de los azules y albos para el partido del domingo.

“Tengo que ser hincha, están hablando los hinchas. El típico hincha colocolino tipo oh, shí’ y todo ese cuento. Después van y pierden en el último minuto y se les escapan los campeonatos. Así, siguen y siguen”, comenzó Johnny.

El hoy comentarista agregó que “hoy por hoy el momento de la U no es bueno, está ultra claro, pero creo que son ciclos y ojalá que este domingo termine este ciclo en que Colo Colo ha ganado tantas veces. Espero que la U haga un papel digno, nada más”.

Ahí tomó la palabra el contertulio albo, entrándole fuerte a Herrera: “entiendo a Johnny, si le hicieron 32 goles en los clásicos. Entiendo lo que dice ahora como hincha, porque como en la cancha querido Johnny, usted sabe”. "Sí po, dos finales te ganamos”, contestó el ídolo azul.

Rodrigo Torres volvió a la carga reconociendo la categoría del ex arquero, pero manifestando que: “a pesar que usted fue uno de los arqueros que más clásicos ganó. Si no me equivoco jugó 24, ganó 7 y perdió 12, por ahí. Por eso lo respeto, pero el argumento que es la cancha, no hay. Por eso digo que para ser el partido más importante hay poca competencia y eso lamentablemente la historia se va alargando”.

Rodrigo Torres sentenció que “si la U no remonta, quizás en qué va terminar esto, con los años quizás en que va a terminar. Ustedes han estado peleando para irse a la B”.