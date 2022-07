El programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports hizo el ejercicio de comparar jugador por jugador el once de Universiad de Chile y Colo Colo de cara al Superclásico del domingo. Johnny Herrera se la jugó sólo con los azules y aclaró: "el hincha no me lo saco ni a palos".

Este domingo 31 de julio Universidad de Chile recibe a Colo Colo por un nuevo Superclásico, duelo a jugarse en el estadio Fiscal de Talca desde las 13:30 horas por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

A espera del duelo, en la previa Johnny Herrera dejó la escoba en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, desatando las risas de sus compañeros de panel y siendo juzgado de poco objetivo en las redes sociales.

Como antecedente, en el canal de cable hicieron el ejercicio de comparar jugador por jugador las probables formaciones de la U y Colo Colo. Pese a que el Cacique es el puntero y los azules siguen sin espantar viejos fantasmas, el ex arquero del Chuncho se decantó por los nombres de Universidad de Chile en el versus, de muy buen humor.

“Campos ya estuvo en la selección, lo conoció el profe Berizzo y va para arriba con todo. Yo creo que Cortés está con harta confianza, por la campaña de Colo Colo también, pero yo creo que Campos es un arquero más completo, es mejor con los pies y a mí me da mayor seguridad. Si me preguntas como técnico en el futuro, entre ambos elijo a Campos. Apuesto a que esté a ala altura de sus condiciones y que tenga un partido soñado”, partió el ex 25.

Entre Emmanuel Ojeda y Maximiliano Falcón se eligió al azul porque “ha sido de lo más destacado que ha tenido Universidad de Chile, es de los que tiene que echarse el equipo al hombro”.

Johnny prosiguió: “voto por Ignacio Tapia. Entre las condiciones cuando llegué acá era que el hincha no me lo iba a sacar ni a palos, soy hincha a morir de Universidad de Chile. ¿Es mejor Zaldivia? Y no sé… En Copa Libertadores andaba con el freno de manos, se afirmó acá, pero tampoco es gran cosa. Cuando estás en un equipo que anda bien… al flaco Tapia le tengo fe”.

En el lateral izquierdo, el hoy comentarista manifestó que “Gabriel Suazo anda bien, pero me quedo con la proyección y personalidad de José Castro. (…) Me quedo por facha con Felipe Seymour (en lugar de Esteban Pavez). Felipe viene de hartas lesiones y es hora que demuestre, va a ser el capitán además. Voy a estar con el equipo en las duras y las maduras”.

En la comparación entre Lucas Assadi y Leonardo Gil, Herrera expuso: “yo creo en la proyección de Assadi, un talento innato del fútbol chileno, Gil es un buen jugador”.

Entre Ronnie Fernández y Juan Martín Lucero, Johnny Herrera sentenció de buen humor que “voy con el vikingo, pirata guerrero, barba negra. Vamos no más. A morir con Ronnie, que luche que pelee y deje el alma. Y si hace un golcito, puede ser mucho pedir, pero que le ponga”.