Un tremendo triunfo consiguió este jueves el Real Madrid por la Liga de España. Los Merengues, con un tanto en el minuto 92, se impusieron por 1-0 al Alavés y con ello treparon a la punta del certamen, igualando los puntos que actualmente tiene el sorprendente Girona.

Un triunfo que tiene doble mérito considerando que se habían quedado con uno menos tras la expulsión de Nacho Fernández a los 54′ de partido. Y es precisamente por eso que el DT del Alavés, cuando los merengues anotan el gol del triunfo, reaccionó como reaccionó.

“Tendrán un tio que les va a apretar pero les va a dar cariño”

Luis García no se lo tomó para nada bien la derrota de su equipo tuvo una inexplicable reacción. Un video que fue captado por el medio Dazn y que fue viralizado rápidamente en redes sociales. El entrenador, completamente fuera de sí, las emprendió contra todo y contra todos en el banquillo.

Primero golpeó una cubetera con bebidas isotónicas, las cuales quedaron esparcidas por el pasto. Luego se dirigió contra alguien del banco, a quien sacudió por los hombros. Tras ello, a los gritos, se sacó la chaqueta y el gorro que llevaba puesto.

Y tras volver a sentarse en el banquillo, empezó a pegar patadas al suelo, gritando improperios y al borde del llanto por la impotencia. Sus dirigidos se limitaban a mirar incrédulos el show que se estaba mandando el entrenador, quien tuvo que dar explicaciones una vez finalizado el partido.

“Tenemos que aprender de esto. No puede ser más doloroso y no puede pasar. Es un error importante. Es saber jugar, no puede rematar Lucas ahí. Cada punto es vital, es verdad que no hemos sabido jugar bien contra diez”, destacó el entrenador, un poco más relajado.

“Nos ha faltado mucha más profundidad y al final me enfada mucho, porque hemos estado muy serios y hemos hecho un partido para sumar. El vestuario tiene que seguir creciendo y aquí tendrán a un tío que les va a apretar, pero les va a dar cariño”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid cerró el año con el triunfo ante Alavés. Volverá a jugar el miércoles 3 de enero ante el Mallorca, en el Santiago Bernabéu, por la fecha 19 de La Liga. El partido se jugará a las 15:15 de la tarde en hora de Chile y todos los detalles los puedes seguir por RedGol.

