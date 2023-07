Varias de las jugadoras chilenas por el mundo cambiarán de club de cara a la temporada 2023/24. Los resultados deportivos y mejores ofertas provocaron que algunas seleccionadas nacionales optaran por dejar sus clubes. Una de ellas es Camila Sáez.

La defensora descendió con el Deportivo Alavés en la última edición de la Liga F. Las gloriosas no pudieron salir del último puesto, que finalmente les costó la categoría, ya que sumaron solamente 21 puntos en 30 partidos. En la última fecha, cuando jugaron la permanencia, Sáez anotó un gol que no fue suficiente.

Este lunes, la zaguera se despidió del elenco blanquiazul en su cuenta de Instagram. “Gracias por todo Deportivo Alavés, fue un tiempo corto pero intenso y con un final que no queríamos. Desde el día 1 me hicieron parte de la familia albiazul y me trataron con un cariño excepcional”, comenzó.

Además, Sáez le agradeció a los hinchas por el aguante esta temporada. “Darle las gracias a la afición por estar cada fin de semana apoyándonos en Ibaia, sé que volverán donde se merecen estar. El glorioso nunca se rinde. Hasta pronto!”, señaló.

¿Su futuro club? No se conoce aún, pero la periodista Javiera Naranjo anticipó en la transmisión del amistoso entre La Roja Femenina y Brasil que seguirá en Europa. Todo apunta a que la Ratón seguirá jugando en la Primera División de España, liga donde milita desde principios de 2018.

Sáez ya defendió los colores del CD Tacón ese año, antes de irse al Rayo Vallecano. En Vallecas jugó hasta mediados de 2022, cuando dejó la institución luego de sentenciar el descenso y tras un año de malas condiciones y distintas funas.